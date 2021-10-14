Путин назвал главную проблему и задачу России

Главной проблемой и задачей для страны является подъём доходов граждан, заявил президент России Владимир Путин в интервью CNBC.
"Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, – это подъём доходов граждан страны. Это наша главная, основная задача, и мы не собираемся решать её простыми линейными методами", – сказал он (цитата по РИА Новости).
Путин добавил, что для решения этой проблемы необходимо обеспечить рост темпов развития экономики и изменение её качества. Российский лидер подчеркнул, что это – долгосрочная задача, и власти не собираются действовать популистскими методами.
"Но именно на базе качественного роста экономики мы и собираемся решать основные социальные задачи, в том числе увеличение доходов российских граждан", – заключил президент.
Ранее Владимир Путин рассказал, пойдёт ли он на выборы в 2024 году, а также ответил на вопрос о своём преемнике.
Комментарии
Главная проблема России это Путин.
популист с 20-ти летним стажем
А где же "без раскачки" или "времени на раскачку нет" ?
Путин и экономика, это как еврей и сало!
Вот как только обеспечат "рост темпов развития экономики и изменение её качества",так и начнут поднимать жизненный уровень малообеспеченных людей.Пока высок только жизненный уровень небольшой прослойки людей занимающихся продажей.Продажей нефти,газа и качественными продуктами и изделиями других стран.
"Российский лидер подчеркнул, что это – долгосрочная задача" - ну да, 20 лет уже ждём, ну а если сам Путин сказал, что это "долгосроная", то народу этого и не дождаться вовсе!
Иногда спикеры президента пишут ему что то правильное, но до дела это никогда не доходит.
Главная проблема России - это недобитые Аборигейка и ему подобные.
"...самая главная задача, которую мы должны решить, – это подъём доходов граждан страны".
И мы знаем этих граждан.
14.10.2021 10:44
- гость -
Главная проблема России - это недобитые Аборигейка и ему подобные.
Они 20 лет путену мешали?
Да, да. Подъём доходов граждан из "списка Форбз".
10:52
А он вас все 20 лет не устраивал, или стал не устраивать в последние годы, как стало ухудшаться экономическое положение в стране?
А если все 20 лет, то тогда вопрос: кто должен был быть на его месте по вашему мнению? Хотя бы представитель какой политической силы?
Беда кухонных "аналитегов" в том что они 1. заражены информационным вирусом о фантастическом всемогуществе Путина, что якобы он один за всех всё сделает хорошо для всех сирых и убогих.
2.совершенно недооценивают количество и качество либерально-прозападного управленческого аппарата со своими институтами, образовательными программами и полностью внешним методологическим обеспечением.
3. Путин в отличие от кухонных аналитегов понимает что он не может вечно в ручном режиме двигать развитие России, поэтому люди сами должны прозреть и поменять и концепцию жизнеустройства и соответственно ей систему госуправления и кадровую политику.
кто должен был быть на его месте по вашему мнению?
Во всей стране где живет 146 миллионов, что нет достойного? Один только вор-силовик?
Главную проблему РФ мы все знаем, она каждые 6 лет "избирается"
Во соседней стране выбрали пианиста...Больно хорошо он гимн на рояле играл.
11:24
Я не собираюсь вступать с вами в бесполезные дебаты, я вам задал вопрос: он все 20 лет вас не устраивал, или только последние годы? Я уточняю ваше мнение. И если он вас всегда не устраивал, то кто по вашему мнению должен был быть на его месте? Этот вопрос, чтобы понять вашу политическую ориентацию. Так вам понятнее?
Тогда встает извечный и главный вопрос: что делать в этой ситуации? А ничего. (с)
Капиталистическая система построена на эксплуатации человека человеком.
Олигархи богатеют за счет низких зарплат работников, продают наши ресурсы за дешево.
Не вкладывают средства в воспроизводство экономики, а предпочитают их выводить в офшоры.
Мировая же экономика построена так что богатые страны живут в долг , их долги превышают зачастую ввп страны в несколько раз. А развивающиеся страны оплачивают их долги и инфляцию создаваемую печатным станком.
как в этой ситуации можно повысить уровень жизни в стране это большая загадка.
Тот человек, который придумает алгоритм существенного повышения благосостояния народа России станет героем.
Главная проблема России заключается в большом количестве бездельников, считающих, что им кто-то что-то должен лишь по праву их рождения.
14.10.2021 13:07 эти бездельники называются олигархи.
13:37
Бездельники не становятся олигархами. У вас нет даже представления о том, чем занимается олигарх. Вы попробуйте хотя бы сто рублей в своём кармане сохранить)
"самая главная задача, которую мы должны решить"
А если не решишь, то ничего страшного, ну попытка не пытка, поудмаешь, давай еще 20 лет посидишь, может тогда получится.
14.10.2021 11:24
- гость -
А вы сами можете назвать достойного? Кого-то кто более-менее засветился на просторах интернета? И 146млн превращаются в 4-5 человека
Кто из них может вести игру на уровне глобальной политики?
Никто!
Поэтому задача в том чтобы не один царь управлял и думал за всех, а был коллективный орган стратегического планирования, например тот же Госсовет. И тогда может сотня достойных мужей России смогут заменить Путина. Может быть..