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Путин назвал главную проблему и задачу России

, ИА "Амител"
Президент отметил, что власти не собираются действовать популистскими методами
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Главной проблемой и задачей для страны является подъём доходов граждан, заявил президент России Владимир Путин в интервью CNBC.

"Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, – это подъём доходов граждан страны. Это наша главная, основная задача, и мы не собираемся решать её простыми линейными методами", – сказал он (цитата по РИА Новости).

Путин добавил, что для решения этой проблемы необходимо обеспечить рост темпов развития экономики и изменение её качества. Российский лидер подчеркнул, что это – долгосрочная задача, и власти не собираются действовать популистскими методами.

"Но именно на базе качественного роста экономики мы и собираемся решать основные социальные задачи, в том числе увеличение доходов российских граждан", – заключил президент.

Ранее Владимир Путин рассказал, пойдёт ли он на выборы в 2024 году, а также ответил на вопрос о своём преемнике.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

14.10.2021 10:04
АБОРИГЕН

Главная проблема России это Путин.

14.10.2021 10:18
гость

популист с 20-ти летним стажем

14.10.2021 10:22
- гость -

А где же "без раскачки" или "времени на раскачку нет" ?

14.10.2021 10:23
- гость -

Путин и экономика, это как еврей и сало!

14.10.2021 10:28
- гость -

Вот как только обеспечат "рост темпов развития экономики и изменение её качества",так и начнут поднимать жизненный уровень малообеспеченных людей.Пока высок только жизненный уровень небольшой прослойки людей занимающихся продажей.Продажей нефти,газа и качественными продуктами и изделиями других стран.

14.10.2021 10:37
иван

"Российский лидер подчеркнул, что это – долгосрочная задача" - ну да, 20 лет уже ждём, ну а если сам Путин сказал, что это "долгосроная", то народу этого и не дождаться вовсе!

14.10.2021 10:40
Fkt

Иногда спикеры президента пишут ему что то правильное, но до дела это никогда не доходит.

14.10.2021 10:44
- гость -

Главная проблема России - это недобитые Аборигейка и ему подобные.

14.10.2021 10:49
- гость -

"...самая главная задача, которую мы должны решить, – это подъём доходов граждан страны".
И мы знаем этих граждан.

14.10.2021 10:52
- гость -


14.10.2021 10:44
- гость -

Главная проблема России - это недобитые Аборигейка и ему подобные.

Они 20 лет путену мешали?

14.10.2021 10:54
- гость -

Да, да. Подъём доходов граждан из "списка Форбз".

14.10.2021 11:00
- гость -

10:52
А он вас все 20 лет не устраивал, или стал не устраивать в последние годы, как стало ухудшаться экономическое положение в стране?
А если все 20 лет, то тогда вопрос: кто должен был быть на его месте по вашему мнению? Хотя бы представитель какой политической силы?

14.10.2021 11:08
М

Беда кухонных "аналитегов" в том что они 1. заражены информационным вирусом о фантастическом всемогуществе Путина, что якобы он один за всех всё сделает хорошо для всех сирых и убогих.
2.совершенно недооценивают количество и качество либерально-прозападного управленческого аппарата со своими институтами, образовательными программами и полностью внешним методологическим обеспечением.
3. Путин в отличие от кухонных аналитегов понимает что он не может вечно в ручном режиме двигать развитие России, поэтому люди сами должны прозреть и поменять и концепцию жизнеустройства и соответственно ей систему госуправления и кадровую политику.

14.10.2021 11:24
- гость -

кто должен был быть на его месте по вашему мнению?

Во всей стране где живет 146 миллионов, что нет достойного? Один только вор-силовик?

14.10.2021 11:41
- гость -

Главную проблему РФ мы все знаем, она каждые 6 лет "избирается"

14.10.2021 11:42
- гость -

Во соседней стране выбрали пианиста...Больно хорошо он гимн на рояле играл.

14.10.2021 11:48
- гость -

11:24
Я не собираюсь вступать с вами в бесполезные дебаты, я вам задал вопрос: он все 20 лет вас не устраивал, или только последние годы? Я уточняю ваше мнение. И если он вас всегда не устраивал, то кто по вашему мнению должен был быть на его месте? Этот вопрос, чтобы понять вашу политическую ориентацию. Так вам понятнее?

14.10.2021 12:00
- гость -

Тогда встает извечный и главный вопрос: что делать в этой ситуации? А ничего. (с)

14.10.2021 12:20
- гость -

Капиталистическая система построена на эксплуатации человека человеком.
Олигархи богатеют за счет низких зарплат работников, продают наши ресурсы за дешево.
Не вкладывают средства в воспроизводство экономики, а предпочитают их выводить в офшоры.
Мировая же экономика построена так что богатые страны живут в долг , их долги превышают зачастую ввп страны в несколько раз. А развивающиеся страны оплачивают их долги и инфляцию создаваемую печатным станком.

как в этой ситуации можно повысить уровень жизни в стране это большая загадка.

14.10.2021 12:23
- гость -

Тот человек, который придумает алгоритм существенного повышения благосостояния народа России станет героем.

14.10.2021 13:07
Митенька ржевский

Главная проблема России заключается в большом количестве бездельников, считающих, что им кто-то что-то должен лишь по праву их рождения.

14.10.2021 13:37
- гость -

14.10.2021 13:07 эти бездельники называются олигархи.

14.10.2021 14:22
- гость -

13:37
Бездельники не становятся олигархами. У вас нет даже представления о том, чем занимается олигарх. Вы попробуйте хотя бы сто рублей в своём кармане сохранить)

14.10.2021 14:48
- гость -

"самая главная задача, которую мы должны решить"
А если не решишь, то ничего страшного, ну попытка не пытка, поудмаешь, давай еще 20 лет посидишь, может тогда получится.

14.10.2021 14:53
М

14.10.2021 11:24
- гость -
А вы сами можете назвать достойного? Кого-то кто более-менее засветился на просторах интернета? И 146млн превращаются в 4-5 человека
Кто из них может вести игру на уровне глобальной политики?
Никто!
Поэтому задача в том чтобы не один царь управлял и думал за всех, а был коллективный орган стратегического планирования, например тот же Госсовет. И тогда может сотня достойных мужей России смогут заменить Путина. Может быть..

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