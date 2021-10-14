Путин назвал главную проблему и задачу России

Главной проблемой и задачей для страны является подъём доходов граждан, заявил президент России Владимир Путин в интервью CNBC.

"Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, – это подъём доходов граждан страны. Это наша главная, основная задача, и мы не собираемся решать её простыми линейными методами", – сказал он (цитата по РИА Новости).

Путин добавил, что для решения этой проблемы необходимо обеспечить рост темпов развития экономики и изменение её качества. Российский лидер подчеркнул, что это – долгосрочная задача, и власти не собираются действовать популистскими методами.

"Но именно на базе качественного роста экономики мы и собираемся решать основные социальные задачи, в том числе увеличение доходов российских граждан", – заключил президент.

Ранее Владимир Путин рассказал, пойдёт ли он на выборы в 2024 году, а также ответил на вопрос о своём преемнике.