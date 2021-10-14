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Путин рассказал, будет ли он снова баллотироваться в президенты

, ИА "Амител"
Глава государства заявил, что предпочитает не отвечать на вопросы о преемнике
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин ещё не принял решение об участии в выборах в 2024 году, сообщил он в интервью CNBC.

"Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счёт пока не принято", – сказал глава государства (цитата по "Интерфаксу").

Путина также спросили о возможном преемнике. Тот заявил, что предпочитает не отвечать на такие вопросы, так как до выборов ещё много времени, а разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию.

Напомним, летом 2021 года во время прямой линии Владимир Путин уже отвечал на вопрос о преемнике. Тогда нынешний российский лидер заверил, что решение о главе государства всегда за гражданами страны.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

14.10.2021 09:30
АБОРИГЕН

Кокетка ты наша, ботоксноликая.

14.10.2021 09:46
- гость -

Ясно, как в прошлый раз. Уже победил значит, чего туда ходить

14.10.2021 10:09
гость 22

Где то мы это уже слышали..... и кстати, уважаемый Абориген, ну хватит уже пожилого пенсионера ботоксом попрекать! Ну что в этом плохого, если дядька хочет выглядеть молодым? Конечно у него это плохо получается, но наверно, дама сердца от него в восторге...?

14.10.2021 10:21
- гость -

Перед каждыми выборами одно и тоже, как под копирку!

14.10.2021 10:39
гость

Да, серьёзную интригу навёл)))

14.10.2021 10:42
- гость -

Это последний путинский президентский срок, сейчас будет происходить трансфер власти. Именно для этого зачистили все политическое поле, чтобы процесс прошёл без проблем.

14.10.2021 10:55
ЭЛЕКТОРАТ

Выборы - это формальность, можно и не ходить.

14.10.2021 11:14
- гость -

14.10.2021 10:42
- гость -

Не будет никакого трансфера. Он никому не доверяет. Лет 30 еще будет править - можете скринить для потомков

14.10.2021 11:19
М

Дай Бог сил и здоровья Владимиру Владимировичу!!!
Даже когда он стал премьером а президентом (2008-2012) стал Медведев со своей более прозападной группировкой, Россия сразу резко сдала назад по многим стратегическим отраслям (напр. самолётостроение). Поэтому страшно представить если Путина полностью отодвинут от рычагов. Успеет ли он подготовить кадровую базу чтобы Россия и без него могла двигаться вперед а не назад в 90е? Большой вопрос.

14.10.2021 11:20
- гость -

11:14
Готов на спор: это его последний срок в качестве президента, трансфер власти состоится до новых президентских выборов. Ставлю бутылку коньяка)

14.10.2021 11:30
- гость -

то 11:20
------------------------
К чему тогда "Операция обнуления"?

14.10.2021 11:45
- гость -

Ту 11:30
Это не для него, это для системы.
Он составляет правила игры для всех участников на будущее, после него.
Всем последующим президентам запрещено более двух сроков подряд.
Кстати, его внезапная пропажа из публичного пространства в сентябре не была связана с «отсидкой в бункере», это было время для проведения медикаментозного вмешательства в организм, его лечили.

14.10.2021 12:09
- гость -

14.10.2021 11:19
М
Зачтено!

14.10.2021 13:27
- гость -

14.10.2021 10:55
ЭЛЕКТОРАТ поэтому и формальность. Нужно ходить

14.10.2021 13:56
ЭЛЕКТОРАТ

13:27 - гость - " поэтому и формальность. Нужно ходить"

Хотя я имел ввиду Путина, которому не стоит даже ходить на эти выборы, все равно он будет президентом, если не помрет.....
Но и Вам ходить на выборы тоже бессмысленно. В каком году выборы? В 2024, а сегодня 2021. Неужели за эти три года не найдется какая-нибудь Терешкова, которая внесет предложение отменить выборы для Путина и просто его оставить на этой должности, как давно занимающего этот пост, показавшего себя только с хорошей стороны и т.д., и т.п.,формулировку можно любую придумать, не дай бог в войну какую-нибудь Россия ввяжется, и опа, по законам военного времени выборы отменяются и Путин президент. Или для Вас важна формальность - выборы? Ведь назначением, без выборов можно столько сэкономить денег, результат не изменится...))

14.10.2021 14:32
- гость -

Его хозяева еще не решили пока что.

14.10.2021 14:55
- гость -

14:32
Не могли бы вы назвать его хозяев, раз вы такой осведомлённый.

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