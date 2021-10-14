Алтайские профсоюзы призвали поднимать МРОТ не только бюджетникам, но и всем остальным

Глава Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов призвал региональные власти поднимать МРОТ не только бюджетникам, но и всем остальным. Обращение руководителя организации есть в распоряжении amic.ru.

"Заработная плата части бюджетников, попадающих под действие указов президента, будет с 1 января 2022 года проиндексирована на 15,9%, а "не указным" бюджетникам и госслужащим с 1 октября 2022 г. её индексируют лишь на 4%", – сказано в сообщении.

Панов также отметил, что минимальная зарплата бюджетников в регионе равна МРОТ с учётом районных коэффициентов, а в реальном секторе экономики она составляет всего 13 тысяч рублей, без учёта коэффициентов и бонусов. В то же время правительство анонсировало увеличение МРОТ до 13617 рублей с 1 января 2022 года.

"Учитывая все эти факторы, считаю, что размер минимальной заработной платы в крае должен увеличиваться не меньшими темпами, чем у бюджетников. Тем более что три года эта сумма практически не менялась. Уверен, что реальный сектор экономики должен стать локомотивом развития экономики края, а темпы роста заработных плат должны быть выше, чем в бюджетных отраслях", – отметил Панов.

Он добавил, что тема размера зарплаты в Алтайском крае не теряет остроты, а увеличение размера оплаты труда позволит снизить отток населения из региона.

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