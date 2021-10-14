Алтайские профсоюзы призвали поднимать МРОТ не только бюджетникам, но и всем остальным

Глава Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов призвал региональные власти поднимать МРОТ не только бюджетникам, но и всем остальным. Обращение руководителя организации есть в распоряжении amic.ru.
"Заработная плата части бюджетников, попадающих под действие указов президента, будет с 1 января 2022 года проиндексирована на 15,9%, а "не указным" бюджетникам и госслужащим с 1 октября 2022 г. её индексируют лишь на 4%", – сказано в сообщении.
Панов также отметил, что минимальная зарплата бюджетников в регионе равна МРОТ с учётом районных коэффициентов, а в реальном секторе экономики она составляет всего 13 тысяч рублей, без учёта коэффициентов и бонусов. В то же время правительство анонсировало увеличение МРОТ до 13617 рублей с 1 января 2022 года.
"Учитывая все эти факторы, считаю, что размер минимальной заработной платы в крае должен увеличиваться не меньшими темпами, чем у бюджетников. Тем более что три года эта сумма практически не менялась. Уверен, что реальный сектор экономики должен стать локомотивом развития экономики края, а темпы роста заработных плат должны быть выше, чем в бюджетных отраслях", – отметил Панов.
Он добавил, что тема размера зарплаты в Алтайском крае не теряет остроты, а увеличение размера оплаты труда позволит снизить отток населения из региона.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва заявил, что низкие доходы россиян являются главным врагом общества.
Комментарии
Ну обратился ты. А толку?
Осанки. Кто это.
Бумагамарака.
14.10.2021 11:38
- гость -
Ну обратился ты. А толку?
Для отчетности, что меры приняты )))
А с чего он решил что у бюджетников ЗП прибавилась. У меня начальство только циферками поиграло, но в расчетном листке вообще ничего не изменилось.
еще бы про пенсионеров вспомнили, а то или поесть или лекарство купить - тот еще выбор
подняли цены
подняли з\п
подняли цены
подняли з\п
подняли цены
подняли з\п
может пора этот порочный круг разорвать
Хуже, когда цены подняли, а зарплаты нет
Плохо, когда государственные руководители так думают, что повышением зарплат улучшат благосостояние. Деньги не едят и ими не одеваются.
Ну вообще-то понятно, у них другие цели, для виду благодетелей из себя показывают.
Можно подумать все бюджетники с января озолотятся.
Что повышением зарплат улучшат благосостояние думают все те, кто эти зарплаты получают
Корреспондент амика передернул или специально или по недостатку квалификации. Глава краевого профсоюза сказал, что хорошо бы власти принять новый документ о МРОТ в регионе. А это не то же самое, что написано в заголовке. Зарплату небюджетникам власти не платят, поэтому ее увеличить могут только те, кто ее платит
Повышая зарплату бюджетным врачам власти стимулируют переходить из частных клиник в бюджетные. Но шансов у властей пока никаких. Один прием у частника от 700 рублей. Поэтому зарплаты там соответствующие. Зато прием сильно отличается от приема у бесплатного врача, который пинает побыстрей, потому что иначе всех не примет
14.10.2021 12:36
гость
Но здесь есть одна опасность и она не беспочвенная, платный врач будет лечить так, чтоб не вылечить, а лечить постоянно, капитализм.
Опять игра слов. Поднимут оклады, а не всю зарплату.
А это копейки
14.10.2021 12:42
- гость -
Опасность есть, но небольшая, после приема они дают официальный документ с печатью, то есть понимают, что назначения можно проверить. Обычно когда потом сравниваешь с назначениями бесплатных врачей, как правило совпадают. И бесплатные обычно всегда подтверждают назначения платных
В новом учебном году в результате индексации на 16,5 процента вырастут оклады педагогических работников Алтайского края. Это произойдет за счет средств регионального и федерального бюджетов, отметили в Министерстве образования и науки региона.
Это информация с Официального сайта Алтайского края 30 июля 2021 г.
С 1 сентября 2021 года почти на 12% повысят, а с 1 октября - еще более чем на четыре процента .
Учителям повысили или нет? Или так повысили,что не почувствовали?
Зайдите на сайт "Работа в России" и посмотрите ,сколько стоит в крае вакансий юристов. А главное,посмотрите,какую предлагают зарплату
Там некоторые вакансии несколько месяцев стоят. Скоро все хорошие специалисты разъедутся.
Работаю в бюджете, зарплата не поднималась 4 года, зато цены на все ого-го. На бумажке написать все можно, бумажка все стерпит.
профсоюзы - одно название, как псы в деревне из под забора гав-гав, а толку нет.
диванный эксперт по профсоюзам.
Профсоюзы хоть как-то пытаются решить эту проблему. и постоянно обращают на нее внимание власти и депутатов, чтобы те от слов перешли к делу.
И что в каждой фирме (организации, заводе, предприятии ) есть профсоюз??
Как сказал наш Бух- мы не состоим в профсоюзе,
бухгалтер пусть законы почитает. если нет профсоюза зарплату платить не надо?
Причём здесь зарплата и решение профсоюза - коммерческие организации не относятся к решению профсоюзов
независимо от формы собственности. региональное соглашение вы должны исполнять!