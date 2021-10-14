В Горняке умер школьник, которого ради шутки подожгли друзья

В Горняке умер 14-летний подросток, которого сверстники подожгли ради шутки. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на собственные источники.

Несмотря на заявление следователей о том, что жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, мальчик скончался. Его похоронят в родном городе.

Напомним, сообщения о происшествии появились в СМИ в начале сентября. В гараже подростки облили своего друга бензином, после чего подожгли. В результате школьник получил 50% ожогов тела и был доставлен в медицинское учреждение.

Следственный комитет России по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.