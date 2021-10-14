В Горняке умер школьник, которого ради шутки подожгли друзья

В Горняке умер 14-летний подросток, которого сверстники подожгли ради шутки. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на собственные источники.
Несмотря на заявление следователей о том, что жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, мальчик скончался. Его похоронят в родном городе.
Напомним, сообщения о происшествии появились в СМИ в начале сентября. В гараже подростки облили своего друга бензином, после чего подожгли. В результате школьник получил 50% ожогов тела и был доставлен в медицинское учреждение.
Следственный комитет России по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Комментарии
Кому как не силовикам сообщать о жизни и здоровье?!
По неосторожности? Только с большого перепоя можно в это поверить.
о какой неосторожности наши органы рассказывают???
сказочные лавровцы.
Облить бензином и поджечь... и это считается неосторожностью???
господи, какой ужас... Родители, вы когда начнете детей воспитывать?
14.10.2021 12:02
АБОРИГЕН
Кому как не силовикам сообщать о жизни и здоровье?!
Берут с тебя пример, стахановец наш, с лопатой г...а
Ребята хотели прославиться, мечты сбываются((
Да чем же Вам "Абориген" всем насолил то? Что бы он не написал, все не так и не эдак?
Часто с ним вступаю в полемику и ни разу от него грубости в ответ не получил.
А точки зрения у каждого свои и мы их имеем право высказывать, обсуждать и решать!
Это до какой степени надо быть идиотом, что бы такое сотворить?! Ребенок и пожить то не успел...
Итог закономерный, с такими процентами ожогов не живут. А вот заявления о неосторожности и что жизни ничего не угрожает наводят на мысли, что детки, это сотворившие - кого надо детки. И будут жить дальше как ни в чем не бывало.
12:15
Он попросту враг. Враг здравого смысла, враг страны, враг русских людей. У него нет ни одного поста, чтобы не плюнуть на окружающий его мир.
этот человек несёт исключительно негатив. Этим он и неприятен. Поэтому общество его и отталкивает.
Вам понятен ответ?
Я с ужасом представляю состояние родителей погибшего ребенка!!! А им жить в этом поселке и постоянно видеть этих убийц.
Облили намеренно, подожгли - тоже. Так что судить надо за преднамеренное убийство. Надо называть вещи своими именами.
14.10.2021 12:21
- гость -
Ваш ответ мне понятен, но оставлю за собой право полностью с Вами не согласиться.
Умышленное причинение вреда, повлёкшее смерть потерпевшего.
Повторю слова одного человека: убить человека можно за секунду, а вырастить - требуются годы!
Какие у нас следователи ясновидящие оказались - жизни и здоровью ничего не угрожает!!! После драки может годами ушиб болеть. Не все выявляет и МСЭ ! Зато как бодренько - ничего не угрожает!
"что жизни и здоровью подростка ничего не угрожает", а с какого перепугу следаки такое заключение делают? Они разве и медицинское образование уже получают?
Соболезную родным.
12:15
Он попросту враг. Враг здравого смысла, враг страны, враг русских людей.
Враги России - это ура-патриоты. Если видеть и признавать проблемы, то появляется возможность ее решить.
14.10.2021 12:35
- гость -
Видимо врачи так сказали. А потом началась интоксикация и не смогли вывести.
12:43
Ура-патриоты - тоже враги. С другой окраской, но тоже антиполезны для страны.
Видеть и признавать проблемы - это одно, но лить на свою страну гогно - это другое.
Я вижу массу проблем в стране, я несогласен со многим происходящим, но от этого я не перестаю быть патриотом своей страны.
А когда вполне конкретный персонаж заявляет, что часть моей страны таковой не является, и предвкушает и призывает на мою страну санкции, то это не взгляд на проблему, это высказывание врага. Более того, для подобных заявлений есть целый состав в УК РФ.
12:43
вам никто не запрежает подать на него в суд, чтобы наш самый гумманный и благородный суд защитил ваши оскорбленные чувства патриота! ну или путриота.... как вам будет убоднее...
поправлюсь, я писал это для гражданина (ки) от 13:15
14.10.2021 12:21
Вы боитесь негативных эмоций?
Слабохарактерный?
Вам только позитива подавай, а то сердечко-то прихватит от переживаний, да?
Горе большое в семье.
Соблазнение родным и близким.
"Следственный комитет России по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности." - это что за формулировка??????? По какой "неосторожности"??? Специально облили!!! Это умышленное!!!! Вы там совсем совесть потеряли с такими формулировками!!!
Умышленное убийство с особой жестокостью ч.2 ст. 105 УК. ответственность с 14 лет.
А их объяснения что шутили, убивать не хотели, попадает под описание косвенного умысла
"ст. 25 УК
3. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично."
Какой ужас....Соболезнования семье ребенка..... Пока у нас малолетним преступникам все будет "сходить с рук", все больше и больше преступлений, ими совершенных, мы будем наблюдать
Виталик, а я нигде и не писал про оскорбление своих чувств. Так что ваши деньги с дырками.
Насчёт обращения в суд я сам решу, что мне делать, в советах от анонимного Виталика из интернета я не нуждаюсь. Наоборот, могу вам, Виталик, дать адрес вашего пешего эротического путешествия.
И, кстати, ваше коверкание слова патриот, и орфографические ошибки в письме, красноречиво дают вам исчерпывающую характеристику.
очередной аборигейколюб Виталик пытался блеснуть чешуей)
14.10.2021 14:18
гость
Пока у нас малолетним преступникам все будет "сходить с рук"
Здесь похоже просто игрались и доигрались, раз вместе были в гараже.
14.10.2021 13:53
Nemo
Умышленное убийство с особой жестокостью ч.2 ст. 105 УК. ответственность с 14 лет.
А их объяснения что шутили, убивать не хотели, попадает под описание косвенного умысла
------------
Ой, да так все убийцы на суде говорят. "Я убивать вовсе не хотел, стоял, яблоко ножиком чистил. А он взял и сам вдруг на мой ножик случайно наткнулся! И так десять раз наткнулся".
14.10.2021 13:17
Виталий
Такие же аборигены и виталии развалили Украину. вы то с сидельцем свои печеньки получите, только большинство не хотят вернуться в девяностые. Надеетесь, что ваши хозяева помогут? Да им на навальнять плевать, как говорится "нас рать и розами засыпать". Когда мавр сделает свое дело, то может и помирать.
для 14:34
похоже я все делаю правильно, и орфографических ошибок не допускаю, раз наблюдается у вас такая реакция на мой отзыв ))))
PS: если уж ты так умен, как тебе кажется, изволь конкретно указать на грамматическую ошибку )
15:21
не пробовали начинать с себя? а то у вас вечно все кругом виноваты, кроме вас самих, доблестных Д’Артаньянов .....
Виталик, напоследок ткну тебя носом: слово гуманный ты как написал?
15:37
чувствуешь разницу между опечаткой и орфографической ошибкой?
и да! мы тут не на уроке русского языка )))
"по неосторожности" ? Это ведь мелкие психопаты. Такие же и в школы с ножами и ружьями приходят. Им нужно памятки создавать с правилами "не тыкай никого острыми фиговинами, истечет кровью, умрет, тебя посадят", "не обливай никакими жидкостями никого, ожоги получит, умрет, тебя посадят", "как ты не заметай следы преступления, найдут и посадят" и т.д. Потому что родители на самотек пустили воспитание, а иногда сами создают условия развития таких психов.
Виталик, ты попросил показать тебе ошибку, тебе ее показали.
Если ты скажешь, что это не орфографическая ошибка, я просто улыбнусь.
У вас, у навальнят, так во всём: вам говорят - вы облажались, вы заметаете дерьмо под ковёр и с честными глазами говорите - да не может быть, мы вообще не гадим)
16:03
улыбка это признак аутизма ....
14.10.2021 16:00
Денчик
Потому что родители на самотек пустили воспитание, а иногда сами создают условия развития таких психов.
Это не психи, а незнание законов физики. Вы много знали и понимали в 14 лет?
В нашем детстве один порохом обжегся, другой на стройке попал под плиту, когда играли там в догонялки, с детсадика постоянно прыгали зимой, к счастью все остались живые.
Это не психи, а незнание законов физики. Вы много знали и понимали в 14 лет?
В нашем детстве один порохом обжегся, другой на стройке попал под плиту, когда играли там в догонялки, с детсадика постоянно прыгали зимой, к счастью все остались живые.
Да ты имбецилом рос. В 14 лет не знать, что бензин пыхает мгновенно...
Мы в детстве что только не творили (в плане взрывов и костров), но всегда соблюдали разумную безопасность.
14.10.2021 17:02
- гость -
Мы в детстве что только не творили (в плане взрывов и костров), но всегда соблюдали разумную безопасность.
Гонщик от слова гон. Полно было всяких несчастных случаев. И спецшколы были, куда отправляли за массовые драки, после которых не все выживали. Но кто о них бы стал тогда писать? Тогда писали о партийных пленумах, о том, кого поцеловал Ильич, кто сколько намолотил на поле и о погоде. И на этом всё.