Алтайские подростки облили бензином сверстника и подожгли

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности 14-летнему подростку в Горняке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент случился 5 сентября. В этот день школьники находились в гараже одного из них.

"Один из его друзей из шалости облил одежду товарища бензином, а через некоторое время поджёг зажигалку в непосредственной близости от юноши, – уточнили в ведомстве. – В результате произошедшего потерпевший получил 50% ожога тела и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время жизни ребёнка ничего не угрожает".

Сейчас следователи Змеиногорского межрайонного следственного отдела выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее 39-летнего жителя Барнаула осудили за жестокое убийство одного из покупателей на Докучаевском рынке в Барнауле. Вступив в конфликт с продавцами и посетителем торговых рядов, он принёс из автомобиля бензин, облил последнего и поджёг.