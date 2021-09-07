Алтайские подростки облили бензином сверстника и подожгли

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности 14-летнему подростку в Горняке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Инцидент случился 5 сентября. В этот день школьники находились в гараже одного из них.
"Один из его друзей из шалости облил одежду товарища бензином, а через некоторое время поджёг зажигалку в непосредственной близости от юноши, – уточнили в ведомстве. – В результате произошедшего потерпевший получил 50% ожога тела и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время жизни ребёнка ничего не угрожает".
Сейчас следователи Змеиногорского межрайонного следственного отдела выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее 39-летнего жителя Барнаула осудили за жестокое убийство одного из покупателей на Докучаевском рынке в Барнауле. Вступив в конфликт с продавцами и посетителем торговых рядов, он принёс из автомобиля бензин, облил последнего и поджёг.
Комментарии
из шалости облил одежду товарища бензином, - и по неосторожности?
получил 50 процентов ожога тела .. и . В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает?
Смелые высказывания.
50%? Всю жизнь будет мучиться из-за последствий. Если выживет, конечно. Ну и отдельно радует "по неосторожности". Облил бензином и поджег - это теперь неосторожность, да. Деточка пошалила. Не знала в 14 лет или старше, что зажигалка вкупе с бензином = огонь.
Хорошая шалость, облить бензином и поджечь! Это не шалость а умышленное преступление! Шалость это играя в футбол, случайно разбить стекло в окне.
блатной, похоже, мальчик. с хорошим адвокатом.
спичку поднес на небезопасное расстояние...
безмозглые жЫвотные. извините, но других цезурных слов я не нахожу.
когда будет "зуб за зуб" "глаз за глаз" т.е что натворил оно к тебе и применится. на земле будет в разы меньше преступлений
когда будет "зуб за зуб" "глаз за глаз" т.е что натворил оно к тебе и применится. на земле будет в разы меньше преступлений
И когда не будет визгов - этажырибёёнок! А воздаваться будет по заслугам. Невзирая на возраст!
Скоро еще чуть чуть еще повзрослеют и голосовать пойдут