В барнаульских больницах не хватает младшего медперсонала

Больницы Барнаула испытывают недостаток младшего медицинского персонала. Об этом сказано в результатах исследования от специалистов "Зарплата.ру" (есть в распоряжении amic.ru).

Число медицинских вакансий растёт год к году. В сравнении с периодом до пандемии COVID-19 рост предложений о работе для младшего медперсонала составил 36%. При этом сократилось количество соискателей на 37%.

Средняя заработная плата младшего медперсонала в сравнении с периодом до пандемии снизилась на 5% – с 33 000 до 31 500 рублей. При этом в 2020 году средняя зарплата с учётом компенсационных выплат выросла на 19% и составляла 39 тысяч рублей.

Медсёстрам, фельдшерам, лаборантам предлагают зарплату от 24 тысяч рублей, ассистентам стоматологов – от 28 тыс. рублей. Самая низкая зарплата у санитаров – от 20 600 рублей.

Исследователи отметили, что в регионе увеличилось число вакансий, на которые приглашают людей из других городов. Соискателям предлагают компенсацию за аренду жилья, расширенный социальный пакет, обучение и другие преимущества.

При этом льготы, которые действовали на время пандемии, остались только в северных регионах.

Ранее в алтайском Минздраве заявили, что в крае есть достаточный резерв препаратов для лечения от коронавируса.