В барнаульских больницах не хватает младшего медперсонала

Больницы Барнаула испытывают недостаток младшего медицинского персонала. Об этом сказано в результатах исследования от специалистов "Зарплата.ру" (есть в распоряжении amic.ru).
Число медицинских вакансий растёт год к году. В сравнении с периодом до пандемии COVID-19 рост предложений о работе для младшего медперсонала составил 36%. При этом сократилось количество соискателей на 37%.
Средняя заработная плата младшего медперсонала в сравнении с периодом до пандемии снизилась на 5% – с 33 000 до 31 500 рублей. При этом в 2020 году средняя зарплата с учётом компенсационных выплат выросла на 19% и составляла 39 тысяч рублей.
Медсёстрам, фельдшерам, лаборантам предлагают зарплату от 24 тысяч рублей, ассистентам стоматологов – от 28 тыс. рублей. Самая низкая зарплата у санитаров – от 20 600 рублей.
Исследователи отметили, что в регионе увеличилось число вакансий, на которые приглашают людей из других городов. Соискателям предлагают компенсацию за аренду жилья, расширенный социальный пакет, обучение и другие преимущества.
При этом льготы, которые действовали на время пандемии, остались только в северных регионах.
Ранее в алтайском Минздраве заявили, что в крае есть достаточный резерв препаратов для лечения от коронавируса.
Комментарии
Узбеки на подходе.
Документы для них печатаются.
#опов не виноват.
>Соискателям предлагают компенсацию за аренду жилья, расширенный
>социальный пакет, обучение и другие преимущества.
а не пробовали зарплаты местным специалистам увеличить?
Всего то? Дооптимизировались!!! Сколько ставок навешали на медиков, чтобы выжить им и их семьям?
На "HH" Медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи
Внимание ЗП !!! до 22 490 руб. до вычета налогов
22490-35%=14618
Давно у вас налог 35%?
В ГБ №10 медики работающие из других больниц на подработке получили за август 2021 года, только половину от прошлых зарплат. Объяснение - затраты ремонт больницы. Только любому экономисту понятно, что зарплата и ремонт - это разные статьи в бухучете. Где деньги Зин? И кого они найдут на работу после окончания ремонта.
А чтобы понимать откуда берутся средние зарплаты берем две вакансии в г. Барнаул
Вакансия № 1 Медицинская сестра скорой медицинской помощи 22 490 руб
Вакансия № 2 Медицинская сестра (с переездом в германию) 260000 руб
Средняя ЗП 141000 руб
зажрались в Барнауле мед сестры....
14.10.2021 12:57
гость
Давно у вас налог 35%?
Абориг тут как-то писал под 50 %. Не надо удивляться вывертам либерастии.
35% это я приуменьшил
Пенсионный 22%
НДФЛ 13%
Мед страхование 5%
Соц страхование 3 %
В РТП когда врачам начнёте нормально платить???? На одного реаниматолога 9 - 12 пациентов??? О каком нормальном лечении может идти речь??? Или администрация сама желает поработать в реанимации???
14.10.2021 13:06
Гость
В РТП когда врачам начнёте нормально платить???? На одного реаниматолога 9 - 12 пациентов??? О каком нормальном лечении может идти речь??? Или администрация сама желает поработать в реанимации???
В интервью министр Попов уже всем сказал "Всё врёте" , унас все хорошо, только народ умирает, значит сам народ и виноват.
14.10.2021 13:05
- гость -
С начисленной зарплаты удержат только НДФЛ/ Все остальное оплатит работодатель.
14.10.2021 13:05
- гость -
С начисленной зарплаты удержат только НДФЛ/ Все остальное оплатит работодатель.
Это по закону, но далеко не на всех работах это так.
А ЗП в 22000 выглядит смешной даже без вычета НДФЛ
И почему никто не идёт на такие деньжищи? Зажрались люди. Я б пошла, но пенсионерка древняя, сил нет. Пенсии на неделю хватает.
Медсёстрам, фельдшерам, лаборантам ...
Это средний медперсонал. Младший - санитарка, им до минималки доплачивают.
14.10.2021 13:40 - гость
Медсёстрам, фельдшерам, лаборантам ...
Это средний медперсонал. Младший - санитарка, им до минималки доплачивают.
Подписываюсь.
Работник бухгалтерии одного из медучреждений.
14.10.2021 12:55
- гость -
На "HH" Медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи
Внимание ЗП !!! до 22 490 руб. до вычета налогов
Выбрал из всех предлагаемых самую дешевую вакансию. Что у вас в головах то?
Там ничего делать не надо. Только принять больного на вызове и передать врачам.
14.10.2021 13:56
- гость -
На телефоне сидеть, вообщем.
Плакат к порогу Минздрава.
" Лето красное пропели, оглянутся не успели как Ковид катит сюда..."
басня Копылова
14.10.2021 14:04
гость
басня Копылова
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Это из какого века такой баснописец?
Пока у нас красноярские гастрабайтеры и депутаты как врачи получать не будут - перемен не ждите.