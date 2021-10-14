Спасли шестерых. Двое алтайских подростков получили медали "За проявленное мужество"

Двоих подростков из Смоленского района Алтайского края наградили медалями Совета Федерации "За проявленное мужество". Минувшим летом 15-летний Матвей Л. и 14-летний Артём Т. на реке Песчаной спасли женщину и пятерых детей 8-11 лет.

Ребята увидели, как купавшиеся неподалёку пятеро детей упали с надувной игрушки и стали тонуть. На помощь поспешила бабушка двоих из тонущих детей, но в панике они стали цепляться за неё, не давая вынырнуть из воды.

"В этой опасной ситуации Матвей и Артём действовали слаженно и решительно. Матвей подныривал, выхватывал детей из воды и передавал Артёму, который выносил их из глубины на мель. В последнюю очередь они подплыли к уже потерявшей силы женщине и вытащили её на берег", – рассказали в пресс-службе правительства Алтайского края.

Уточняется, что медали подростки получили по инициативе сенатора от Алтайского края Александра Карлина. В связи с эпидемической ситуацией церемония награждения пройдёт в заочном формате.

Напомним, инцидент произошёл в июле 2021 года. Помимо мальчиков, никто из отдыхающих не решился поспешить на помощь. Сами ребята отмечали, что не считают свой поступок героическим, а бездействие других, по их мнению, зависит от воспитания.