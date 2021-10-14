Соцсети: Сын депутата в Алтайском крае избил мужчину из-за замечания

Подписчица сообщества "Инцидент Барнаул" рассказала о том, что её брата избил сын депутата в Тальменском районе. Поводом для насилия, по словам женщины, стало сделанное мужчиной замечание.

"7 октября в селе Кашкарагаиха Тальменского района моего брата Станислава за сделанное замечание зверски избил владелец одной из местных бойнь. Тот выливает отходы после забоя животных там где ему вздумается, и брат сделал ему замечание, что для этого должно быть отведённое место. На что в этот же день в алкогольном опьянении со своим приятелем приехали на ферму моего брата под предлогом поговорить, но ни какого разговора не было, сразу его ударом сбили с ног и пинали по лицу", – рассказала женщина (орфография и пунктуация автора сохранены, – прим. ред.).

По словам автора сообщения, нападавший сказал её брату: "Не вздумай соваться к "ментам", у меня всё схвачено, ты знаешь, кто моя мать".

По информации женщины, мать нападавшего является депутатом. Мужчина якобы уже неоднократно избивал людей, но всё сходило ему с рук. Брат автора сообщения попал в больницу.

Женщина просит предать свою историю огласке, для того чтобы привлечь нападавшего к ответственности.

В пресс-службе регионального главка МВД amic.ru рассказали, что 7 октября в ОМВД России по Тальменскому району было зарегистрировано заявление по факту избиения человека. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Тальменском районе задержан мужчина, который подозревается в избиении до смерти своей пожилой матери. По данным следствия, утром 10 октября 47-летний мужчина избил женщину костылём и металлическими ходунками.