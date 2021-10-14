Более 8 тысяч барнаульцев остались без тепла из-за повреждения трубопровода на Деповской

8468 жителей Барнаула попали под отключение отопления в связи с повреждением магистрального трубопровода в районе улицы Деповской. Об этом сообщает пресс-служба СГК.

"14 октября произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм недалеко от пересечения улиц Деповская и Брестская. Работы по устранению повреждения начнутся сегодня", – говорится в сообщении.

Сейчас на участке откачивают воду. О сроках восстановления тепла в компании пообещали сообщить дополнительно.

Со списком домов, которые попали под ограничение, можно ознакомиться в документе.

Напомним, 14 октября в Барнауле отключили отопление и горячую воду у жителей 70 многоквартирных и 41 частного дома. Ожидается, что временные неудобства продлятся до 20:00.