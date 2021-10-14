Почти пять тысяч жителей центра Барнаула останутся без отопления до утра 15 октября

Ориентировочное время устранения аварии на теплосетях по улице Деповской – 07:00 15 октября. Пресс-центр мэрии сообщает, что глава города Вячеслав Франк, его заместитель по городскому хозяйству Сергей Пашковский и директор БТСК Александр Гросс выехали на место работ.

Как отметил Гросс, повреждение на теплосети выявили в 16:30. Сейчас в зону отключения тепла и горячей воды попадает детская городская больница № 1, 52 многоквартирных дома, в которых проживают 4904 жителя, а также три школы и четыре детских сада. Ранее работникам СГК удалось вернуть тепло 3,5 тысячи жителей Барнаула – ресурс подали через резервный путь после окончания работ на улице Молодёжной.

Франк отметил, что на социальных объектах ведётся мониторинг температурного режима, управляющие компании оповещают жителей домов о проводимых работах.

"В случае если энергетики не устранят повреждение на сетях к этому времени, администрацией города совместно с БТСК будут приняты дополнительные меры", – подчеркнул он.