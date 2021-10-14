СГК подключила порядка 3,5 тысячи жителей центра Барнаула к отоплению

Благодаря завершению работ по ремонту тепловой сети на улице Молодёжной у СГК появилась возможность подключить по резервной схеме часть домов и учреждений, которые остались без теплоресурса по причине аварии на улице Деповской.

Как сообщает пресс-служба организации в Telegram-канале, на время ремонта теплосети ограничение ресурса сохранится в 52 многоквартирных домах, четырёх детсадах, трёх школах и в детской городской больнице № 1. Это 4,9 тысячи жителей краевой столицы.

Напомним, 8468 жителей Барнаула попали под отключение отопления в связи с повреждением магистрального трубопровода в районе улицы Деповской. При этом 14 октября в Барнауле также отключили отопление и горячую воду у жителей 70 многоквартирных и 41 частного дома – на время ремонта трубопроводов на ул. Молодёжной, Пролетарской и пр. Комсомольском. Сейчас теплосети на участках заполнены и поставлены на циркуляцию.