Иномарка наехала колесом на корпус другого автомобиля в Барнауле

Необычное ДТП произошло на пересечении улиц Матросова и Меланжевой в Барнауле. На перекрёстке иномарка аккуратно наехала на другой автомобиль левым передним колесом и осталась висеть в воздухе.

Видео с места происшествия опубликовали в группе "Инцидент Барнаул". Очевидно, что пострадавших в аварии нет, – при столкновении повреждён только Nissan, на котором Toyota "переехала" зеркало заднего вида.

Напомним, вечером 13 октября в Барнауле произошло двойное ДТП. На пересечении улиц Смирнова и Северо-Западной столкнулись легковые автомобили. Согласно фотографиям очевидцев, после удара одна из иномарок отлетела в трамвай и сломала ограждение между путями.