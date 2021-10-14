Эффективно, но не совсем. Мишустин заявил о необходимости новых мер по сдерживанию цен

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал действующие меры правительства по сдерживанию цен на продукты эффективными, однако необходим дополнительный комплекс решений, который стабилизирует ситуацию в долгосрочной перспективе. Об этом глава правительства заявил на заседании кабмина 14 октября, сообщает РИА Новости.

"Меры сдерживания цен на продовольствие, которые ранее были приняты правительством, оказались достаточно эффективными. Но сегодня всё равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие, во всём мире они растут, и, конечно, требуется дополнительный комплекс мер, который бы обеспечивал стабилизацию цен на продукты в долгосрочной перспективе", – заявил Мишустин.

Премьер поручил своему первому зампреду Андрею Белоусову скоординировать работу, поскольку существует "достаточно много предложений экономического характера от других федеральных органов власти по решению этих проблем".

Напомним, ранее производители предупредили россиян о росте цен на продукты. Согласно их словам, повышение стоимости хлеба, мяса, молока и рыбы связано как с общей инфляцией, так и с кризисом в отдельных отраслях из-за кадрового дефицита, болезней животных и других.