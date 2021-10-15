Почти пять тысяч жителей центра Барнаула получат тепло в обед 15 октября

Жителям Барнаула, попавшим под отключение отопления из-за коммунальной аварии на улице Деповской, начнут подачу ресурса днём 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты уже демонтировали аварийный участок теплосети и меняют на нём две катушки. Завершить сварочные работы и заполнить систему отопления планируют к 12:30, а к 14:00 – начать подачу тепла в дома и социально значимые объекты.

В больницах, школах и детсадах проводится мониторинг температурного режима. Родителей уже оповестили об отсутствии отопления.

Напомним, аварийное повреждение теплосети на улице Деповской выявили 14 октября в 16:30. В зоне отключения тепла сейчас находятся 50 многоквартирных домов, одна школа, четыре детсада, три медучреждения, два общежития АлтГПУ, один ссуз и ряд административных зданий. Список объектов, попавших под отключение, доступен по ссылке.