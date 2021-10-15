Житель Бийска напилил сухих сосен на зиму и попался полиции

В Бийске задержали подозреваемого в хищении древесины. В полицию о нём сообщили жители микрорайона Заречье, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что 24-летний горожанин нелегально спилил шесть сухостойных сосен, отвёз их на машине домой и распилил на чурки. Уголовное дело возбудили по статье "Кража".
В полиции также напомнили об ответственности за неправильное использование лесных ресурсов. В частности, нужно чётко понимать, что относится к валежнику, а что нет.
"Иначе гражданин может понести административное или уголовное наказание. Нарушителя накажут за кражу или мелкое хищение, в зависимости от объёма. Если выяснится, что гражданин не нашёл, а сам срубил деревья, это уже незаконная рубка. Регламентирует такие действия уже статья 260 УК РФ", – рассказали в ведомстве.
Ранее в Чарышском районе Алтайского края полицейские задержали мать и сына за незаконную рубку дров.
Комментарии
Вот наш бор вырубают, а полицейские этого как-то не замечают. Говорят "законно" всё. А тут мужик решил шесть сухостойных сосен спилить и держи уголовку!
У нас Павловский ДО комбинатик обещал на всю страну, весь ветровал и пни и ветки переработать! Что будет в лесу чисто и красиво, однако продолжают пилить по всему краю деловую древесину нарушая и превышая все нормы !
Была бы Россия, а то Раша
Была бы Россия, а то Раша
И та не наша!
Государство только и может наказывать беззащитных, молоимущих людей -позор. А тех, кто ворует деловой лес и вывозит за границу, тем самым наживаясь сами и откупаются от конролирующих органов взятками, их трогать нельзя, у них как и у судей неприкосновенность. У парня з/п минималка, скорее всего, вот и приходится как-то выживать, ГОСУДАРЬ, оглянись на свои народ и прекрати рост цен, чтобы простые люди, ни чинуши, могли позволить себе купить и дрова, и продукты по доступным ценам!!!!!
спилил шесть сухостойных сосен
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Сухостойные деревья - это, во-первых, повышенная угроза пожара, во-вторых, распространители разных болезней деревьев. Поэтому такие деревья и нужно вырубать и уносить из леса. Почему этим не занимаются лесничества?