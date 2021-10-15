Житель Бийска напилил сухих сосен на зиму и попался полиции

В Бийске задержали подозреваемого в хищении древесины. В полицию о нём сообщили жители микрорайона Заречье, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что 24-летний горожанин нелегально спилил шесть сухостойных сосен, отвёз их на машине домой и распилил на чурки. Уголовное дело возбудили по статье "Кража".

В полиции также напомнили об ответственности за неправильное использование лесных ресурсов. В частности, нужно чётко понимать, что относится к валежнику, а что нет.

"Иначе гражданин может понести административное или уголовное наказание. Нарушителя накажут за кражу или мелкое хищение, в зависимости от объёма. Если выяснится, что гражданин не нашёл, а сам срубил деревья, это уже незаконная рубка. Регламентирует такие действия уже статья 260 УК РФ", – рассказали в ведомстве.

Ранее в Чарышском районе Алтайского края полицейские задержали мать и сына за незаконную рубку дров.