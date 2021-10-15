Жёсткое ДТП произошло на трассе между Павловском и Барнаулом

Три автомобиля столкнулись на трассе Барнаул – Павловск в Алтайском крае, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

По слова свидетелей, ДТП случилось утром 15 октября за посёлком Прутским. Судя по кадрам с места аварии, её участниками стали две легковушки и внедорожник. Машины при этом получили серьёзные повреждения. На месте работают сотрудники ГИБДД.

О пострадавших не сообщается. Причина аварии и другие подробности инцидента не уточняются.

Напомним, вечером 14 октября в Барнауле на пересечении улиц Матросова и Меланжевой иномарка аккуратно наехала на другой автомобиль левым передним колесом и осталась висеть в воздухе.