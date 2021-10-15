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Одежда в России может подорожать до 40% из-за кризиса в Китае

, ИА "Амител"
Азиатская страна не справляется с переходом на чистую энергию
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В 2022 году в России стоимость одежды может ненадолго подняться на 20-40%. Причина – энергетический кризис в Китае, сообщает РИА Новости со ссылкой на основателя Института развития индустрии моды Beinopen Алексея Баженова.

По словам эксперта, власти Китая переводят страну на чистую энергию. Это решение привело к нехватке электроэнергии, из-за чего приостановилось производство на многих предприятиях, в том числе по производству тканей. Сокращение объёмов вынуждает заводы поднимать цены.

На энергетический кризис наложились трудности с логистикой. Они возникли из-за противостояния США и Китая по поводу таможенных пошлин и снижения пропускной способности в портах и на границах ввиду карантинных ограничений. В КНР не хватает контейнеров, а сроки поставок увеличились.

При этом подорожание одежды, по словам эксперта, продлится только несколько месяцев, пока объёмы производства тканей в Китае не восстановятся. По мнению Баженова, подорожание будет иметь и свои плюсы, стимулируя глобальный переход к осознанному потреблению.

"За счёт удорожания и невысокого ассортимента товаров потребители начнут приобретать исключительно нужные им вещи для долгосрочного пользования. Вдумчивый подход к покупкам позволит минимизировать вред, наносимый экологии: он приведёт к отказу не только от спонтанных покупок, но и от одноразовых товаров, к сокращению объёмов потребления, к повторному использованию и переработке отходов", – заявил эксперт.

Ранее производители предупредили россиян о росте цен на хлеб, мясо, молоко и рыбу. Он связан как с общей инфляцией, так и с кризисом в отдельных отраслях из-за кадрового дефицита или болезней животных.

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

15.10.2021 12:23
- гость -

По словам эксперта, власти Китая переводят страну на чистую энергию. Это решение привело к нехватке электроэнергии, из-за чего приостановилось производство на многих предприятиях, в том числе по производству тканей. Сокращение объёмов вынуждает заводы поднимать цены.

ну да, ну да....
а нельзя прямо сказать: денег не хватает на подорожавщие энергоресурсы

15.10.2021 12:25
гость

власти Китая переводят страну на чистую энергию

Ветряки? Солнце? Так то молодцы, но в Европе на промышленность солнца и ветра не хватает. Может на АЭС переводят?

15.10.2021 12:26
krash

ненадолго для России - это НАВСЕГДА. ((( К с ожалению.
Точнее китайцы то может и снизят потом цены, вот только наши перекупы-торгаши - не последуют их примеру. ((( Плохая новость. Но мы привыкли. Других не бывает, с тех пор как у власти царь

15.10.2021 12:27
гость

Еще можно специальный штырь очень глубоко в землю вбивать, на перепаде температур энергию получать. Но тоже не в промышленных масштабах

15.10.2021 12:29
гость

Так денег потому и не хватает на подорожавшие энергоресурсы, что многие на чистую энергию переходят, а она с такими объемами производства не справляется

15.10.2021 12:38
- гость -


15.10.2021 12:26
krash
Конечно для наваль нят других не бывает и не будет, т.к. большая часть населения не хочет жить как на Украине. При Ельцине да Горбачеве мы конечно лучше жили, но пришел Путин и народ стал нищим. Есть нечего, пить тоже, остается только квартиры покупать, обставлять их, да машины менять.

15.10.2021 12:39
- гость -

ой напугали, уже лет 20 в секондхэндах одеваюсь

15.10.2021 12:47
- гость -

Капут великой газово-нефтяной державе без китайских шмоток!

15.10.2021 12:48
- гость -

Кто выжил в 90-е (шили.вязали в плоть до обуви и сумок) тот не зависим от китаесов.

15.10.2021 12:51
- гость -

Кто выжил в 1890-е (плели лапти) тот не зависим от китаесов. Вот только времена поменялись, а путинизм тянет нас обратно в средние века.

15.10.2021 12:53
- гость -

15.10.2021 12:26
krash

Да, сплошные плохие новости, ага. Приехал у АГУ, вся парковка забита машинами студентов, бедных студентов, которым стипендии вечно не хватает.
Я учился с 1990 по 1995 машин в группе не было ни у кого, вообще. Отец одному давал свою жигу покататься иногда и все. А вы все ноете что плохо живете.

15.10.2021 12:59
- гость -

Я учился с 1990 по 1995 машин в группе не было ни у кого, вообще.

А в 1890 машин совсем небыло, как и смартфонов. И о чём это говорит? Что прогресс наступает и только! Разве только дурачки думают, что так оценивается уровень жизни.

15.10.2021 13:04
- гость -

15.10.2021 12:53
- гость -

а в 1913г вообще машин ни у кого не было, только лошади и что из этого?

15.10.2021 13:05
- гость -

а путинизм тянет нас обратно в средние века
а что делать? неужели остались люди которые наивно полагают что все можно поменять

15.10.2021 13:06
- гость -

А вы все ноете что плохо живете.
Кто ноет то, я нормально всегда жила, живу и буду.

15.10.2021 13:18
- гость -

неужели остались люди которые наивно полагают что все можно поменять

В 1990 тоже большинство верили, что совок и коммунизм это надолго

15.10.2021 13:33
гость

В данном случае сидзиньпинизм приводит к подорожанию одежды. Или еще шире, чистоэнергенизм. Он вообще приводит к подорожанию всего, подорожание энергии ведет к подорожанию всей продукции, которая делается из этой энергии

15.10.2021 13:36
- гость -


15.10.2021 12:47
- гость -
Это про штаты?

15.10.2021 13:36
гость

Получается, чтобы чисто дышать и все производить надо за это заплатить

15.10.2021 13:37
гость

Китай уже по всему миру свои шмотки продает

15.10.2021 13:42
- гость -

Китай уже по всему миру свои шмотки продает

В это время Россия завозит ядерные отходы из Франции.

15.10.2021 13:46
- гость -

15.10.2021 13:33
гость, в данном случае к подорожанию одежды привел греттатумблеризм.

15.10.2021 13:57
гость

греттатумблеризм

Тогда греттатумберизм, она же не Тумблер

15.10.2021 14:00
гость

по производству тканей

А в России ткани производить не умеют? Или производство тканей на своей энергии обходится дороже?

15.10.2021 14:05
гость

А в России ткани производить не умеют?

Это же не гиперзвук

15.10.2021 14:05
- гость -

15.10.2021 13:57
гость, она именно тумблер.Ее то включают, то выключают.

15.10.2021 14:11
гость

А зачем покупать в Китае подорожавшую на 40 % одежду? Или она даже подорожавшая на 40 % будет дешевле российской?

15.10.2021 14:13
гость

она именно тумблер.Ее то включают, то выключают

Только работает наоборот, когда в Европе этот тумблер включили, часть электричества пропала

15.10.2021 14:24
- гость -

15.10.2021 14:13
гость
Зато сколько искр было, дыма и шипения!

15.10.2021 14:31
Жоржик

15.10.2021 12:59
- гость -

А чем же он оценивается, тупенький ? Народ жирует, машинки покупает, смартофоны топовые, а это сейчас ой как недешево. Но при этом ты и подобные тебе постояно ноют - до чего Путин страну довел, голодаем, не можем каждый год менять машину и тряпки брендовые покупать, ай-яй, на новый Айфон не хватаем, нужно срочно бежать и лизать зад западному дяде.
У меня самого в семье 2 машины, дорогие и я вижу что жизнь людей сейчас намного лучше чем была при ЕБН и я не позволю никому из вас, позорных либерастов, раскачивать лодку.

15.10.2021 14:39
- гость -

А в России ткани производить не умеют?
Вы ради интереса зайдите в магазин ткани, там ценники как на ракету, что бы сшить платье нужно заплатить пару тысяч + швее+ фурнитура. А у Китайцев она стоит в 1,5-2 раза дешевле.

15.10.2021 14:48
гость

А у Китайцев она стоит в 1,5-2 раза дешевле.

Китайская швея значит дешевле работает. И производство на купленной в России энергии дешевле получается

15.10.2021 14:56
- гость -

своей нашьём. у нас импортозамещение же как ни как.

15.10.2021 16:40
- гость -

коммунизм приди - порядок наведи

15.10.2021 16:48
- гость -

Берия возродись чтоле, без тебя никак

15.10.2021 17:09
- гость -


15.10.2021 14:48
гость
Китайская швея делает не дешевле, просто страна возмещает предприятию часть расходов (в том числе и снижением налоговой ставки), выдает ссуды на развитие не под такие же проценты как у нас, а часто без процентные. Но с предпринимателей спрашивает жестко. Если взял деньги у государства и не выполнил в срок то, что обещал, тогда секир башка. А у нас так не сделаешь. Сразу набегут наваль нята и вой поднимут, да и не умеют у нас не воровать.

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