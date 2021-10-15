Одежда в России может подорожать до 40% из-за кризиса в Китае

В 2022 году в России стоимость одежды может ненадолго подняться на 20-40%. Причина – энергетический кризис в Китае, сообщает РИА Новости со ссылкой на основателя Института развития индустрии моды Beinopen Алексея Баженова.
По словам эксперта, власти Китая переводят страну на чистую энергию. Это решение привело к нехватке электроэнергии, из-за чего приостановилось производство на многих предприятиях, в том числе по производству тканей. Сокращение объёмов вынуждает заводы поднимать цены.
На энергетический кризис наложились трудности с логистикой. Они возникли из-за противостояния США и Китая по поводу таможенных пошлин и снижения пропускной способности в портах и на границах ввиду карантинных ограничений. В КНР не хватает контейнеров, а сроки поставок увеличились.
При этом подорожание одежды, по словам эксперта, продлится только несколько месяцев, пока объёмы производства тканей в Китае не восстановятся. По мнению Баженова, подорожание будет иметь и свои плюсы, стимулируя глобальный переход к осознанному потреблению.
"За счёт удорожания и невысокого ассортимента товаров потребители начнут приобретать исключительно нужные им вещи для долгосрочного пользования. Вдумчивый подход к покупкам позволит минимизировать вред, наносимый экологии: он приведёт к отказу не только от спонтанных покупок, но и от одноразовых товаров, к сокращению объёмов потребления, к повторному использованию и переработке отходов", – заявил эксперт.
Ранее производители предупредили россиян о росте цен на хлеб, мясо, молоко и рыбу. Он связан как с общей инфляцией, так и с кризисом в отдельных отраслях из-за кадрового дефицита или болезней животных.
Комментарии
По словам эксперта, власти Китая переводят страну на чистую энергию. Это решение привело к нехватке электроэнергии, из-за чего приостановилось производство на многих предприятиях, в том числе по производству тканей. Сокращение объёмов вынуждает заводы поднимать цены.
ну да, ну да....
а нельзя прямо сказать: денег не хватает на подорожавщие энергоресурсы
власти Китая переводят страну на чистую энергию
Ветряки? Солнце? Так то молодцы, но в Европе на промышленность солнца и ветра не хватает. Может на АЭС переводят?
ненадолго для России - это НАВСЕГДА. ((( К с ожалению.
Точнее китайцы то может и снизят потом цены, вот только наши перекупы-торгаши - не последуют их примеру. ((( Плохая новость. Но мы привыкли. Других не бывает, с тех пор как у власти царь
Еще можно специальный штырь очень глубоко в землю вбивать, на перепаде температур энергию получать. Но тоже не в промышленных масштабах
Так денег потому и не хватает на подорожавшие энергоресурсы, что многие на чистую энергию переходят, а она с такими объемами производства не справляется
15.10.2021 12:26
krash
Конечно для наваль нят других не бывает и не будет, т.к. большая часть населения не хочет жить как на Украине. При Ельцине да Горбачеве мы конечно лучше жили, но пришел Путин и народ стал нищим. Есть нечего, пить тоже, остается только квартиры покупать, обставлять их, да машины менять.
ой напугали, уже лет 20 в секондхэндах одеваюсь
Капут великой газово-нефтяной державе без китайских шмоток!
Кто выжил в 90-е (шили.вязали в плоть до обуви и сумок) тот не зависим от китаесов.
Кто выжил в 1890-е (плели лапти) тот не зависим от китаесов. Вот только времена поменялись, а путинизм тянет нас обратно в средние века.
15.10.2021 12:26
krash
Да, сплошные плохие новости, ага. Приехал у АГУ, вся парковка забита машинами студентов, бедных студентов, которым стипендии вечно не хватает.
Я учился с 1990 по 1995 машин в группе не было ни у кого, вообще. Отец одному давал свою жигу покататься иногда и все. А вы все ноете что плохо живете.
Я учился с 1990 по 1995 машин в группе не было ни у кого, вообще.
А в 1890 машин совсем небыло, как и смартфонов. И о чём это говорит? Что прогресс наступает и только! Разве только дурачки думают, что так оценивается уровень жизни.
15.10.2021 12:53
- гость -
а в 1913г вообще машин ни у кого не было, только лошади и что из этого?
а путинизм тянет нас обратно в средние века
а что делать? неужели остались люди которые наивно полагают что все можно поменять
А вы все ноете что плохо живете.
Кто ноет то, я нормально всегда жила, живу и буду.
неужели остались люди которые наивно полагают что все можно поменять
В 1990 тоже большинство верили, что совок и коммунизм это надолго
В данном случае сидзиньпинизм приводит к подорожанию одежды. Или еще шире, чистоэнергенизм. Он вообще приводит к подорожанию всего, подорожание энергии ведет к подорожанию всей продукции, которая делается из этой энергии
15.10.2021 12:47
- гость -
Это про штаты?
Получается, чтобы чисто дышать и все производить надо за это заплатить
Китай уже по всему миру свои шмотки продает
Китай уже по всему миру свои шмотки продает
В это время Россия завозит ядерные отходы из Франции.
15.10.2021 13:33
гость, в данном случае к подорожанию одежды привел греттатумблеризм.
греттатумблеризм
Тогда греттатумберизм, она же не Тумблер
по производству тканей
А в России ткани производить не умеют? Или производство тканей на своей энергии обходится дороже?
А в России ткани производить не умеют?
Это же не гиперзвук
15.10.2021 13:57
гость, она именно тумблер.Ее то включают, то выключают.
А зачем покупать в Китае подорожавшую на 40 % одежду? Или она даже подорожавшая на 40 % будет дешевле российской?
она именно тумблер.Ее то включают, то выключают
Только работает наоборот, когда в Европе этот тумблер включили, часть электричества пропала
15.10.2021 14:13
гость
Зато сколько искр было, дыма и шипения!
15.10.2021 12:59
- гость -
А чем же он оценивается, тупенький ? Народ жирует, машинки покупает, смартофоны топовые, а это сейчас ой как недешево. Но при этом ты и подобные тебе постояно ноют - до чего Путин страну довел, голодаем, не можем каждый год менять машину и тряпки брендовые покупать, ай-яй, на новый Айфон не хватаем, нужно срочно бежать и лизать зад западному дяде.
У меня самого в семье 2 машины, дорогие и я вижу что жизнь людей сейчас намного лучше чем была при ЕБН и я не позволю никому из вас, позорных либерастов, раскачивать лодку.
А в России ткани производить не умеют?
Вы ради интереса зайдите в магазин ткани, там ценники как на ракету, что бы сшить платье нужно заплатить пару тысяч + швее+ фурнитура. А у Китайцев она стоит в 1,5-2 раза дешевле.
А у Китайцев она стоит в 1,5-2 раза дешевле.
Китайская швея значит дешевле работает. И производство на купленной в России энергии дешевле получается
своей нашьём. у нас импортозамещение же как ни как.
коммунизм приди - порядок наведи
Берия возродись чтоле, без тебя никак
15.10.2021 14:48
гость
Китайская швея делает не дешевле, просто страна возмещает предприятию часть расходов (в том числе и снижением налоговой ставки), выдает ссуды на развитие не под такие же проценты как у нас, а часто без процентные. Но с предпринимателей спрашивает жестко. Если взял деньги у государства и не выполнил в срок то, что обещал, тогда секир башка. А у нас так не сделаешь. Сразу набегут наваль нята и вой поднимут, да и не умеют у нас не воровать.