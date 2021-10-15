Одежда в России может подорожать до 40% из-за кризиса в Китае

В 2022 году в России стоимость одежды может ненадолго подняться на 20-40%. Причина – энергетический кризис в Китае, сообщает РИА Новости со ссылкой на основателя Института развития индустрии моды Beinopen Алексея Баженова.

По словам эксперта, власти Китая переводят страну на чистую энергию. Это решение привело к нехватке электроэнергии, из-за чего приостановилось производство на многих предприятиях, в том числе по производству тканей. Сокращение объёмов вынуждает заводы поднимать цены.

На энергетический кризис наложились трудности с логистикой. Они возникли из-за противостояния США и Китая по поводу таможенных пошлин и снижения пропускной способности в портах и на границах ввиду карантинных ограничений. В КНР не хватает контейнеров, а сроки поставок увеличились.

При этом подорожание одежды, по словам эксперта, продлится только несколько месяцев, пока объёмы производства тканей в Китае не восстановятся. По мнению Баженова, подорожание будет иметь и свои плюсы, стимулируя глобальный переход к осознанному потреблению.

"За счёт удорожания и невысокого ассортимента товаров потребители начнут приобретать исключительно нужные им вещи для долгосрочного пользования. Вдумчивый подход к покупкам позволит минимизировать вред, наносимый экологии: он приведёт к отказу не только от спонтанных покупок, но и от одноразовых товаров, к сокращению объёмов потребления, к повторному использованию и переработке отходов", – заявил эксперт.

Ранее производители предупредили россиян о росте цен на хлеб, мясо, молоко и рыбу. Он связан как с общей инфляцией, так и с кризисом в отдельных отраслях из-за кадрового дефицита или болезней животных.