Ни гриля, ни экскурсий. Две фирмы-пустышки выгнали из "Бирюзовой Катуни" и оштрафовали

Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности выиграло суд у двух фирм-пустышек, которые "вели деятельность" на территории турзоны "Бирюзовая Катунь". Договоры с компаниями расторгнуты, их владельцы выплатят штрафы до 5 млн рублей, сообщает "Банкфакс".

8 октября суд расторг соглашение об осуществлении туристско-рекреационной деятельности на территории "Бирюзовой Катуни" с ООО "Регион Тур". В пользу управления по туризму был взыскан штраф в размере около 2,4 млн рублей.

Упомянутая компания была зарегистрирована как туристическое агентство, которое должно было проводить экскурсии и бронировать номера. С момента регистрации в 2014 году организация имела нулевые финансовые результаты, а в сентябре 2021 года была ликвидирована.

11 октября суд также полностью удовлетворил иск управления по туризму против ООО "Кемпинг Катуни". С ним расторгли договор сотрудничества и оштрафовали на 5 млн рублей. Компания планировала вложить 114,3 млн рублей в кемпинг на 150 мест с пикник-сервисом и площадкой для гриля. Организация так и не приступила к работам, хотя по условиям договора инвестиции планировались до 2019 года.

Как указано в судебных документах, управление по туризму знало, что фирма отстаёт от сроков исполнения соглашения. При этом ведомство не заявляло о намерениях разорвать партнёрские отношения. Более того, в начале 2020 года оно рекомендовало "Кемпингу Катуни" "актуализировать бизнес-план". На данный момент фирма находится в процессе ликвидации.

Сейчас управление по туризму Алтайского края продолжает судиться с ООО "Экстрим парк". Ведомство требует 5 млн рублей и расторжения договора о сотрудничестве на территории "Бирюзовой Катуни". "Экстрим парк" должен был построить турбазу с аквапарком и аттракционами на территории турзоны.

Ранее алтайский чиновник рассказал, что на строительство дороги до Денисовой пещеры не хватает 2 млрд рублей на новые мосты и замену асфальта.