Четыре моста и 73 км асфальта: чего не хватает дороге до Денисовой пещеры

Дороге до Денисовой пещеры нужны четыре новых моста и ремонт 73 км асфальта. Примерная стоимость работ – почти 2 млрд рублей, сообщил замминистра транспорта Алтайского края Валерий Никитюк на официальном сайте региона.

Никитюк отметил, что чиновники направили в федеральное агентство по туризму предложения по строительству и ремонту региональной дороги Быканов Мост – Солоновка – Солонешное – граница с Республикой Алтай, ведущей к Денисовой пещере.

По оценке замминистра, дороге требуется ремонт 73 км существующего асфальта и строительство с нуля 33 км покрытия. Также объекту необходимы четыре новых моста, а ещё три следует отремонтировать. Кроме того, нужен ремонт 14 водопропускных труб. По словам Никитюка, ремонт и строительство невозможны без федерального финансирования.

Ранее замминистра рассказывал, что до конца октября в Алтайский край приедут оставшиеся "собянинские" трамваи. Часть из них отправят в Бийск.