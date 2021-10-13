Четыре моста и 73 км асфальта: чего не хватает дороге до Денисовой пещеры

Дороге до Денисовой пещеры нужны четыре новых моста и ремонт 73 км асфальта. Примерная стоимость работ – почти 2 млрд рублей, сообщил замминистра транспорта Алтайского края Валерий Никитюк на официальном сайте региона.
Никитюк отметил, что чиновники направили в федеральное агентство по туризму предложения по строительству и ремонту региональной дороги Быканов Мост – Солоновка – Солонешное – граница с Республикой Алтай, ведущей к Денисовой пещере.
По оценке замминистра, дороге требуется ремонт 73 км существующего асфальта и строительство с нуля 33 км покрытия. Также объекту необходимы четыре новых моста, а ещё три следует отремонтировать. Кроме того, нужен ремонт 14 водопропускных труб. По словам Никитюка, ремонт и строительство невозможны без федерального финансирования.
Ранее замминистра рассказывал, что до конца октября в Алтайский край приедут оставшиеся "собянинские" трамваи. Часть из них отправят в Бийск.
Комментарии
Потом кафе, бассейн, солярий, фитнес зал...
И тогда Денисовой пещере наступит крах!
Аэропорт за 10 млд не нужен?
Значит, что люди живут там сейчас без дороги и мостов- ничего страшного, а что бы на промоину в горе смотреть ездили дорогу нужно делать. Молодец зам. министра.
это природа, нетронутая - почти человеком, вы еще туда метро проведите из москвы
Вот совершенно ничего такого в этой пещере нет, реально.
Два ярда в Горном можно много куда потратить.
60 км от Чуйского тракта до Тюнгура создадут кольцевой маршрут через Усть-Коксу
До самой Усть-Коксы нет нормальной асфальтовой дороги
В горном полно мест с гораздо большим трафиком и большим влиянием на рост тур потока чем дорога до Денисовой пещеры.
Что вы всё деньги в Республику Алтай предлагаете вкладывать?
В Алтайском крае полно замечательных мест с красивой природой, но к сожалению туда хороших дорог (как Чуйский тракт) нет. Вот и предлагают развивать туристическую отрасль именно в Алтайском крае. В Солонешенском районе помимо Денисовой пещеры полно природных достопримечательностей, те же Шинокские водопады например
Народ ещё не понял, что в настоящее время человеческая цивилизация ещё не готова к массовому туризму. Ковид-19 это только начало.