Алтайский хоккеист стал лучшим игроком матча чемпионата НХЛ

Форвард "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников набрал три очка за результативность в первом матче регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Айлендерс", и тем самым стал лучшим игроком поединка.
Россиянин забросил в ворота соперников две шайбы и сделал одну голевую передачу. В итоге его команда уверенно выиграла со счётом 6:3, а Свечникова признали первой звездой матча.
Напомним, спортсмен родился в Барнауле в 2000 году. Здесь же начинал заниматься хоккеем. За "Каролину" нападающий выступает с 2018 года. В августе 2021 года 21-летний Свечников заключил с клубом новый контракт на восемь лет.
Ранее сообщалось, что наставник ХК "Динамо-Алтай" Владислав Хромых вошёл в тренерский штаб юниорской сборной России.
Комментарии
Красавчик. Это же он на Овечкина кинулся и огребся? Наверное урок усвоил
Динамо Алтай, не? Вы когда редактора на работу возьмете? Уроженец Алтая или бывший житель Новоалтайска, но- проживающий в другом месте и выполняющий работу за пределами края- не алтайский хоккеист (актер, режиссер, священник, кочегар, летчик и т.п.)
А какое отношение теперь Свечников имеет к Алтайскому краю?
Цитата Лаврова ))))
К сожалению, заслуги края нет. Все сделали родители. Перевезли в Казань, где он стал игроком.
Динамо-Алтай, это фарм-клуб Металлурга и даже в него (в Д-А) попасть надо вкинуть нормально денег. А кому он вперся, если развиваться нужно.