Алтайский хоккеист стал лучшим игроком матча чемпионата НХЛ

Форвард "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников набрал три очка за результативность в первом матче регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Айлендерс", и тем самым стал лучшим игроком поединка.

Россиянин забросил в ворота соперников две шайбы и сделал одну голевую передачу. В итоге его команда уверенно выиграла со счётом 6:3, а Свечникова признали первой звездой матча.

Напомним, спортсмен родился в Барнауле в 2000 году. Здесь же начинал заниматься хоккеем. За "Каролину" нападающий выступает с 2018 года. В августе 2021 года 21-летний Свечников заключил с клубом новый контракт на восемь лет.

Ранее сообщалось, что наставник ХК "Динамо-Алтай" Владислав Хромых вошёл в тренерский штаб юниорской сборной России.