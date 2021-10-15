Более половины жителей Алтайского края высказались против QR-кодов

Служба исследований сайта для поиска работы HeadHunter провела опрос пользователей из Сибири, посвящённый инициативе властей по введению QR-кодов. 55% жителей Алтайского края высказались против нововведения, сообщает "Банкфакс".

Только 36% респондентов края в целом поддерживают эту инициативу и уверены, что такая мера будет способствовать улучшению эпидемической ситуации в регионе. Чаще всего те, кто выступает за введение QR-кодов, работают в сфере науки и образования (40%), строительства и недвижимости (37%) и в IТ (36%). Против кодов – 70% юристов и 59% медиков и фармацевтов.

Только 10% респондентов заявили, что подобные меры замотивируют их пройти вакцинацию. Чаще всего об этом говорит молодёжь до 25 лет. Создание COVID-free зон поддержали 27% жителей Алтайского края. Такое мнение чаще встречается среди респондентов старшего возраста.

Ранее сообщалось, что россиянин смог обмануть QR-систему и пройти в торговый центр при помощи кода с пачки чипсов.