Более половины жителей Алтайского края высказались против QR-кодов

Служба исследований сайта для поиска работы HeadHunter провела опрос пользователей из Сибири, посвящённый инициативе властей по введению QR-кодов. 55% жителей Алтайского края высказались против нововведения, сообщает "Банкфакс".
Только 36% респондентов края в целом поддерживают эту инициативу и уверены, что такая мера будет способствовать улучшению эпидемической ситуации в регионе. Чаще всего те, кто выступает за введение QR-кодов, работают в сфере науки и образования (40%), строительства и недвижимости (37%) и в IТ (36%). Против кодов – 70% юристов и 59% медиков и фармацевтов.
Только 10% респондентов заявили, что подобные меры замотивируют их пройти вакцинацию. Чаще всего об этом говорит молодёжь до 25 лет. Создание COVID-free зон поддержали 27% жителей Алтайского края. Такое мнение чаще встречается среди респондентов старшего возраста.
Ранее сообщалось, что россиянин смог обмануть QR-систему и пройти в торговый центр при помощи кода с пачки чипсов.
Комментарии
Только 36% респондентов края в целом поддерживают эту инициативу и уверены, что такая мера будет способствовать улучшению эпидемической ситуации в регионе.
Слава богу, что у нас только 36% иди отов, остальные адекватные.
Толку от этих кодов? Если вакцинированные точно также болеют и разносят заразу!
Разница между вакцинированным и не вакцинированным только в наличии или отсутствии этого кода. ВСЁ!
Надо быть полным де билом чтоб до сих пор этого не понимать!
Коронавирус начинает мутировать и активироваться сразу после выборов, а также сидит в засаде и ждет своих жертв в кафе, ресторанах, музеях и кинотеатрах! Так может запретить все это и победим вирус одним махом? А также надо раздать людям QR-коды, раз он боится кодированных людей!
Вы посмотрите на нынешнее население края.....Пассивны, ленивы, глупы. Если бы не поколение 70-80-х, давно бы рухнули в пропасть.
Не, ну вы что творите то, граждане? Такой бизнес рубите на корню! Какой то чинуша уже прибыль подсчитывал, а вы бац... и ... Как Путин говорил: "Бабки надо делать"!
Вот и делают бабки на коронавирусе любыми способами, пока это возможно!
15.10.2021 13:58
- гость -
Ты и тут отметилась курица ? В каждой ветке гадишь ?
Антипрививочники во всей красе! Вас каждый день становится почти на тысячу меньше, продолжайте, это Ваш персональный выбор.
15.10.2021 14:42
Док
Ох и фантазер)))
15.10.2021 14:37
Жоржик
А по делу -то есть что сказать? Ну там, возразить например, какие-то аргументы привести . Не? И так сойдет?
15.10.2021 14:42
Док
А почему Вы уверены, что становится меньше антипрививочников? У Вас есть конкретные данные или так.., слухи по ТВ? А я вот думаю, что наоборот, те кто поставил прививку чаще умирают. Причем не в прививке дело, а в организме. В основном прививки ставят люди с хроническими заболеваниями. Умирают от заболевания, но в организме присутствует вирус. Вот и статистика смертности от вируса.
Мне всегда интересно, почему те кто поставил прививку такие агрессивные и злые?
Лично я одинаково спокойно отношусь и к привитым и не привитым. Это дело каждого.
Зачем грубить и кого то оскорблять?
А по делу -то есть что сказать? Ну там, возразить например, какие-то аргументы привести . Не? И так сойдет?
Какая у Жоржулеточки и ей подобных аргументация? Только миазмы.
Умирают и после прививок и без прививок. Но нас сейчас заставляют думать, что заражаются, заражают, болеют и умирают ТОЛЬКО невакцинированные. Это НЕПРАВДА.Это - доказано. Читайте вирусологов, эпидемиологов. Например. Виталий Зверев говорит о том, что иммунитет против Ковид у переболевшего значительно сильнее, чем у вакцинированного.А "мясниково-малышевы" убеждают нас в обратном. А еще Зверев считает, что вакцинироваться каждые полгода незачем и даже опасно - иммунитет у переболевшего и вакцинированного от ковид , независимо от титров антител, остается на долгие годы. К подобному мнению пришла и группа израильских ученых. Но на основании мнений всякой попсы нам заявляют, что нужно колоться часто, чуть не постоянно... Кому верить - выбор каждого из нас. Мы сами решаем - помогать сильным мира строить "электронный концлагерь", подчиняться или нет.
15.10.2021 15:28
Вера
Полностью с Вами согласен! Также читаю НАУЧНУЮ литературу, а не слушаю, что говорят по телевизору!