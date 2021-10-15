Депутаты АКЗС предложили выдавать сиротам сертификаты на жильё по-новому

Депутаты АКЗС предложили альтернативный путь реализации идеи выдачи сертификатов на жильё сиротам. Инициативу обсудят на очередной сессии.
Напомним, закон о сертификатах в краевом парламенте приняли в феврале 2021 года. Однако оперативно решить проблему с очередями на жильё не вышло, так как сиротам должна быть предоставлена недвижимость площадью от 28 до 33 м². Но сделать это оказалось крайне трудно, поскольку такой вид квартир — один из самых востребованных, и разбирают их ещё на этапе строительства.
В связи с этим в краевом Заксобрании подготовили изменения, которые позволят подойти к решению проблемы с другой стороны.
"Проектом предлагается распространить действие закона на сирот, не имеющих судебного решения, достигших 23 лет и имеющих удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни", – сообщили в пресс-службе АКЗС.
Ранее глава Минстроя региона Иван Гилев заявил, что депутаты АКЗС переработают законопроект по выдаче жилищных сертификатов детям-сиротам, поскольку жилья на всех не хватает. В случае принятия изменений сертификаты получат далеко не все.
Комментарии
За старое кто ответил
Проблема приобрести жилье для сирот, потому что его раскупают при строительстве.
Законопроект включает сирот старше 23 лет, не имеющих на руках решение суда.
А в чем решение проблемы, жилья-то как не было, так и не будет?