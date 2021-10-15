Депутаты АКЗС предложили выдавать сиротам сертификаты на жильё по-новому

Депутаты АКЗС предложили альтернативный путь реализации идеи выдачи сертификатов на жильё сиротам. Инициативу обсудят на очередной сессии.

Напомним, закон о сертификатах в краевом парламенте приняли в феврале 2021 года. Однако оперативно решить проблему с очередями на жильё не вышло, так как сиротам должна быть предоставлена недвижимость площадью от 28 до 33 м². Но сделать это оказалось крайне трудно, поскольку такой вид квартир — один из самых востребованных, и разбирают их ещё на этапе строительства.

В связи с этим в краевом Заксобрании подготовили изменения, которые позволят подойти к решению проблемы с другой стороны.

"Проектом предлагается распространить действие закона на сирот, не имеющих судебного решения, достигших 23 лет и имеющих удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни", – сообщили в пресс-службе АКЗС.

Ранее глава Минстроя региона Иван Гилев заявил, что депутаты АКЗС переработают законопроект по выдаче жилищных сертификатов детям-сиротам, поскольку жилья на всех не хватает. В случае принятия изменений сертификаты получат далеко не все.