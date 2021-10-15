Мошеннику не удалось украсть полмиллиона рублей у 99-летней жительницы Барнаула

99-летняя жительница Барнаула не повелась на уловку афериста, который пытался "развести" её по схеме "ваш родственник попал в беду", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, горожанке позвонил незнакомец и шокировал страшной новостью: её внук якобы попал в аварию. И чтобы его не привлекли к ответственности, мужчина потребовал от женщины 500 тысяч рублей.

Однако пенсионерка заранее знала о таком виде мошенничества и не поверила недоброжелателю. Его обман вскрылся, как только она позвонила близким и убедилась, что никакого ДТП вовсе не было.

Горожанка сообщила о произошедшем в полицию. Уголовное дело возбудили по статье "Покушение на мошенничество в крупном размере".

Ранее пенсионерка из Бийска поверила мошенникам и лишилась 3 млн рублей. Женщина думала, что защищает свой банковский счёт от аферистов.