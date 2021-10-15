Мошеннику не удалось украсть полмиллиона рублей у 99-летней жительницы Барнаула

99-летняя жительница Барнаула не повелась на уловку афериста, который пытался "развести" её по схеме "ваш родственник попал в беду", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным полиции, горожанке позвонил незнакомец и шокировал страшной новостью: её внук якобы попал в аварию. И чтобы его не привлекли к ответственности, мужчина потребовал от женщины 500 тысяч рублей.
Однако пенсионерка заранее знала о таком виде мошенничества и не поверила недоброжелателю. Его обман вскрылся, как только она позвонила близким и убедилась, что никакого ДТП вовсе не было.
Горожанка сообщила о произошедшем в полицию. Уголовное дело возбудили по статье "Покушение на мошенничество в крупном размере".
Ранее пенсионерка из Бийска поверила мошенникам и лишилась 3 млн рублей. Женщина думала, что защищает свой банковский счёт от аферистов.
Комментарии
Наверное, у нее просто не было таких денег, а кредиты брать она не умеет)
Респект пенсионерке! Надо же, до ста лет дожить и быть при памяти!
Чем старше, тем мудрее!
Какие внуки в 99 лет? Потому и не поверила)))))))))))
15.10.2021 15:20
Нормальные внуки, лет пятидесяти. За рулем попал в аварию. Почему нет?
Какая разница сколько лет? Пока живы родители и бабаушки - мы все их дети и внуки.
15.10.2021 15:13
- гость -
Чем старше, тем мудрее!
Был молодым - дурак, станет старым дураком. Бабка, видать, ушлая была смолоду.
Мне тоже вчера звонили, с службы безопасности Сера, ага. При это мою фамилию они так и нес могли назвать Спросил у звонящей девушки насколько глубоко она заглатывает когда делает минет - трубку бросила, обиделась наверное на такой невинный вопрос. Очень обидчивые сотрудники у СБ однако
насколько глубоко она заглатывает когда делает минет - трубку бросила
А может измерять побежала!
В 99 лет уже праправнуки могут быть.