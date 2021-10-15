Крыса и колонок подрались на парковке в Барнауле

Драку колонка и крысы сняли на видео возле "Леруа Мерлен" в Барнауле, пишет сообщество Barnaul 22.
Животных заметили на стоянке на Павловском тракте. Причину драки установить не удалось. Один пользователь в комментариях пожаловался, что снимающий достал телефон, а не попытался разнять животных.
Колонок – вид хищных млекопитающих семейства куньих из рода ласок и хорей, близкий к норке.
Ранее сообщалось, что на территории завода "Алтай-Кокс" в Заринске заметили медведицу с двумя медвежатами.
Комментарии
хана крысе
что не поделили то?
Один пользователь в комментариях пожаловался, что снимающий достал телефон, а не попытался разнять животных.
И тут жалобщики... что у вас в мозгах за каша то?
Кто победил то в итоге?
15.10.2021 15:35
- гость -
Русским же языком написано - причину драки установить не удалось. )))
Один пользователь в комментариях пожаловался, что снимающий достал телефон, а не попытался разнять животных.
идиот
конечно колонок победит
явно не из-за парковки они дрались. колонок питается крысами в том числе
причину драки установить не удалось
и че? сразу нужно отступиться? марш узнавать что и как !
Это была не драка. Это был бой. Крыса билась за жизнь, а зверек за еду!
Шансов у крысы почти не было! Доводилось видеть такие бои и не раз.
А те, кто говорит, что надо было разнять, просто не знают о чем говорят!
Во первых у животных очень острые зубы и когти. Во вторых, они будут воспринимать любое прикосновение, как нападение и реакция у них молниеносная Укусы, что того, что другого очень болезненны и долго заживают.
Поверьте, испытано на своей шкуре!!! Тоже пытался один раз разнять!
Колонок придушил
Наверное, предложение разнять это сарказм был
Добыл себе едьбы
Откуда у "Леруа Мерлен" колонок? Ну, ладно, крыса, но колонок то откуда?
карантин по бешенству теперь объявят?
Не нужно вмешиваться в естественные процессы, происходящие в природе. Крыса хотела жить, а колонок кушать.