Крыса и колонок подрались на парковке в Барнауле

Драку колонка и крысы сняли на видео возле "Леруа Мерлен" в Барнауле, пишет сообщество Barnaul 22.

Животных заметили на стоянке на Павловском тракте. Причину драки установить не удалось. Один пользователь в комментариях пожаловался, что снимающий достал телефон, а не попытался разнять животных.

Колонок – вид хищных млекопитающих семейства куньих из рода ласок и хорей, близкий к норке.

Ранее сообщалось, что на территории завода "Алтай-Кокс" в Заринске заметили медведицу с двумя медвежатами.