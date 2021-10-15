Путин заявил, что трудовым мигрантам для нормальной жизни нужно знать русский язык

Приезжающие в Россию трудовые мигранты из стран СНГ должны как минимум знать русский язык, чтобы понимать культурные особенности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств объединения, сообщает ТАСС.

Президент выразил мнение, что страны СНГ связывают общая история, духовные корни и культура. Главной объединяющей силой Путин назвал русский язык. Как считает глава государства, трудовым мигрантам нужно знать многонациональную культуру России, чтобы не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в стране.

"Все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов работает в России из стран Содружества. И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь России. Как минимум, русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия", – подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что в 2023 году в странах Содружества пройдёт Год русского языка как языка межнационального общения. Путин выразил уверенность, что это будет способствовать духовному и культурному взаимообогащению членов Содружества.

Ранее сообщалось, что Путин назвал подъём доходов граждан главной проблемой и задачей для страны.