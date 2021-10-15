Анатолий Нагорнов займёт пост главы Минэкономразвития Алтайского края

Временно исполняющий обязанности министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов займёт пост главы министерства. Об этом сообщает "Политсибру" со ссылкой на источник в правительстве.

Нагорнов, который работает в статусе исполняющего обязанности уже почти два года, получил согласование. Назначение чиновника должно состояться в ноябре.

Напомним, на пресс-конференции летом 2021 года губернатор Виктор Томенко отметил, что в начале 2020-го у него были договорённости на этот пост с неназванным кандидатом. Однако из-за пандемии коронавируса назначение пришлось отложить, а после отказался и претендент. Затем власти ждали окончания работы седьмого созыва АКЗС, чтобы министра согласовывал уже новый состав краевого Заксобрания.

Напомним, предыдущий министр экономического развития Алтайского края Павел Дитятев покинул свой пост в 2019 году по собственному желанию.