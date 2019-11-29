Павел Дитятев покидает пост главы минэкономразвития Алтайского края

Вице-премьер, министр экономического развития Алтайского края Павел Дитятев с высокой долей вероятности покидает свои посты. Косвенно эту информацию amic.ru подтвердили несколько источников.

Один из них сообщил, что с понедельника министр уходит в отпуск с последующим увольнением. Однако инсайдеры сообщают, что для Дитятева такой карьерный разворот не стал трагедией, напротив, он доволен. Его хорошее настроение подтвердили и присутствовавшие на сессии АКЗС 28 ноября, где он выступал докладчиком по нескольким вопросам, включая вопрос о стратегии региона до 2035 года.

Источники amic.ru говорят о неких "основаниях для хорошего настроения", однако не называют их. По данным "Банкфакс", речь может идти о некоем доходном месте с Москве. Туда, напомним, уже уехал один из вице-премьеров края — экс-министр финансов Владимир Притупов, раньше он был начальником Дитятева.

Напомним, Павла Дитятева министром экономического развития и зампредседателя правительства губернатор Виктор Томенко назначил в конце 2018 года. Дитятев, кроме минэкономразвития, курировал министерство цифрового развития, управления по предпринимательству, по труду, по туризму. До того он работал замминистра финансов.