Заключённые подняли бунт в колонии Владикавказа и вызвали массовые погромы

Двое заключённых из колонии во Владикавказе устроили беспорядки и спровоцировали массовые погромы, пишет РИА Новости со ссылкой на УФСИН по Северной Осетии.
Согласно сообщению ведомства, двое заключённых, помещённых в ШИЗО исправительной колонии № 1 Владикавказа, во время планового обыска отказались подчиниться требованиям охраны. Они призвали других осуждённых устроить массовые беспорядки. Заключённые учинили погромы, сломали ограждения в жилой зоне и вывели из строя видеокамеры.
Сообщается, что зачинщики бунта ранее были неоднократно судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Сейчас предпринимают меры по стабилизации обстановки. Ситуация находится на контроле у руководства ФСИН России, уточняет ведомство.
Ранее сообщалось, что в России могут ввести уголовную ответственность за езду в очень нетрезвом виде.
Комментарии
вертухаи опять швабры использовали?
Ну и как господа левозащитники предлагают поступать с подобными существами? Пальчиком погрозить и скакзать "ай-я-яй, так низя"? Вот во избежание подобных случаев и происходят "пытки". Там, где это делается врвремя, всё спокойно, а там, где переигрывают с пресловутыми "правами", колониями руководят подобные зэки.
Вот во избежание подобных случаев и происходят "пытки".
Вот подбросят тебе полицаи наркотики и посмотрим как ты запоёшь со шваброй в ...
16.10.2021 10:24
- гость -
Как давно тебе подкидывали наркотики и наслаждались твоей арией?
16.10.2021 10:24
- гость -
Была у меня знакомая одна. Она спрашивала как можно с ЗК повидаться и передать передачку. История такая. Этот тип по пьяни с компанией ограбил таксиста и причинил средней тяжести телесные. И на машинке естественно покатались. Конечно поймали их и посадили. Теперь жалуется что он не виновен и его подставили и он оступился и т.д. А эта дура верит.....и думает как поддержать "бедняжку". Каждый делает свои выводы. Мне хватило слов друга из общей компании, бывшего ФСИНовца :"НЕВИНОВНЫХ ТАМ НЕТ"
Один такой рассказывал. Еще на малолетке оторвал вешалку и избил ей всю камеру, когда его начали спрашивать, кто такой. Но швабра - это перебор. Решается там всё гораздо проще - карцер и дубинки.