Заключённые подняли бунт в колонии Владикавказа и вызвали массовые погромы

Двое заключённых из колонии во Владикавказе устроили беспорядки и спровоцировали массовые погромы, пишет РИА Новости со ссылкой на УФСИН по Северной Осетии.

Согласно сообщению ведомства, двое заключённых, помещённых в ШИЗО исправительной колонии № 1 Владикавказа, во время планового обыска отказались подчиниться требованиям охраны. Они призвали других осуждённых устроить массовые беспорядки. Заключённые учинили погромы, сломали ограждения в жилой зоне и вывели из строя видеокамеры.

Сообщается, что зачинщики бунта ранее были неоднократно судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Сейчас предпринимают меры по стабилизации обстановки. Ситуация находится на контроле у руководства ФСИН России, уточняет ведомство.

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