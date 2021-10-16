Машина сбила столб возле остановки в Барнауле

Машина сбила столб на улице Власихинской в Барнауле, сообщает "Инцидент Барнаул".

ДТП произошло возле остановки "Теплицы". О пострадавших и полученных машиной повреждениях не сообщается. В комментариях паблика отмечают, что за последнее время это не единственное подобное происшествие со столбом.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Барнаул – Павловск. В столкновении поучаствовали Hyundai Accent,Toyota Caldina и Land Rover. Одна из машин выскочила на встречную полосу.