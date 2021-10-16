Машина сбила столб возле остановки в Барнауле

Машина сбила столб на улице Власихинской в Барнауле, сообщает "Инцидент Барнаул".
ДТП произошло возле остановки "Теплицы". О пострадавших и полученных машиной повреждениях не сообщается. В комментариях паблика отмечают, что за последнее время это не единственное подобное происшествие со столбом.
Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Барнаул – Павловск. В столкновении поучаствовали Hyundai Accent,Toyota Caldina и Land Rover. Одна из машин выскочила на встречную полосу.
Комментарии
и полученных машиной повреждениях не сообщается.
тут и по фото видно, что правого переда живого не осталось. еще и подвеску снес. хорошо, что олень не в людей влетел.
Горожане жалуются, что аварии со столбами зачастили
да! да что они эти столбы себе позволят??? сколько нам еще все это терпеть?
Ну теперь по-вашему марки машины не подробностей заголовки диванные мудры
Чиновники виноваты, из-за них не там столбы устанавливают. Порядочному быдловодителю не проехать!
16.10.2021 11:03
- гость -
Иди проспись
Женщина за рулем все равно что обезьяна с гранатой!
Столб жалко! За что его?
16.10.2021 14:38
- гость -
Бабам плевать
Какой то столбогеноцид. Надо срочно принять закон по защите столбов от распоясавшихся водителей.