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Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Барнаул – Павловск

, ИА "Амител"
Одна из машин выскочила на встречную полосу
Кадр из видео: Barnaul 22

Кадр из видео: Barnaul 22

В отделении ГИБДД по Алтайскому краю рассказали подробности аварии с участием трёх автомобилей на трассе Барнаул – Павловск. ДТП произошло 15 октября около 07:10 в трёх километрах от посёлка Прутского.

Предварительно установлено, что 38-летний водитель Hyundai Accent во время движения в сторону Павловска выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Caldina, за рулём которой был 30-летний мужчина. После этого Toyota столкнулась с Land Rover, который ехал в попутном направлении.

Пострадали в итоге четыре человека: водитель и 23-летний пассажир Accent и два пассажира Caldina – 32-летний мужчина и 18-летний парень. Теперь полицейские проводят проверку по факту аварии.

Напомним, утром 15 октября в Барнауле на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Гоголя грузовик врезался в трамвай.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

15.10.2021 14:53
- гость -

Крепко влип.

15.10.2021 15:30
- гость -

вот что значит правильно расставить Акценты

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