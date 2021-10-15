Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Барнаул – Павловск

В отделении ГИБДД по Алтайскому краю рассказали подробности аварии с участием трёх автомобилей на трассе Барнаул – Павловск. ДТП произошло 15 октября около 07:10 в трёх километрах от посёлка Прутского.

Предварительно установлено, что 38-летний водитель Hyundai Accent во время движения в сторону Павловска выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Caldina, за рулём которой был 30-летний мужчина. После этого Toyota столкнулась с Land Rover, который ехал в попутном направлении.

Пострадали в итоге четыре человека: водитель и 23-летний пассажир Accent и два пассажира Caldina – 32-летний мужчина и 18-летний парень. Теперь полицейские проводят проверку по факту аварии.

Напомним, утром 15 октября в Барнауле на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Гоголя грузовик врезался в трамвай.