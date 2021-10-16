Ортопед из алтайского медвуза изобрёл пояс от храпа

Выпускник алтайского медуниверситета, стоматолог-ортопед Сергей Ли запатентовал пояс для лечения храпа. Сейчас врач работает в Москве, сообщает "Толк".

Сергей начал создавать пояс в США, когда выиграл грант программы "Фулбрайт" и уехал в Бостон. Теперь он получил патент, параллельно с которым ортопед работает над каппами с той же функцией. Сейчас Сергей выпускает пробную партию для тестов.

По словам врача, у многих храпящих именно на спине происходит ухудшение дыхания. Это происходит, так как нижняя челюсть заваливается, и мягкие ткани перекрываются. Ли рекомендует в этом случае просто не спать на спине.

Сергей также дал совет, как можно бесплатно сделать аналог пояса. Использовать можно теннисный мячик или рюкзак.

"Подобный пояс можно сделать своими руками – его суть достаточно проста. Нужно использовать что-либо, что крепится к талии и мешает перевернуться на спину", – объяснил ортопед.

Ранее сообщалось, что Минздрав может попросить врачей, ушедших на пенсию из-за распространения коронавируса, вернуться к работе.