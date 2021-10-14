СМИ: Минздрав может вернуть к работе врачей, ушедших на пенсию

Минздрав может попросить врачей, ушедших на пенсию из-за распространения коронавируса, вернуться к работе. Об этом сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

"Врачей, ушедших на пенсию из-за распространения коронавируса, попросят вакцинироваться и вернуться на работу", – цитирует телеграм-канал главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Ранее исследователи сервиса "Зарплата.ру" выяснили, что в барнаульских больницах не хватает младшего медицинского персонала. Количество предложений о работе увеличилось на 36%, а число соискателей при этом уменьшилось на 37%.

В регион привлекают людей из других городов, которым предлагают обучение и жильё.