СМИ: Минздрав может вернуть к работе врачей, ушедших на пенсию

Минздрав может попросить врачей, ушедших на пенсию из-за распространения коронавируса, вернуться к работе. Об этом сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
"Врачей, ушедших на пенсию из-за распространения коронавируса, попросят вакцинироваться и вернуться на работу", – цитирует телеграм-канал главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.
Ранее исследователи сервиса "Зарплата.ру" выяснили, что в барнаульских больницах не хватает младшего медицинского персонала. Количество предложений о работе увеличилось на 36%, а число соискателей при этом уменьшилось на 37%.
В регион привлекают людей из других городов, которым предлагают обучение и жильё.
Комментарии
А они прям побежали вакцинироваться и на работу.
Каким методом : палками или ,наконец, большой зарплатой ?
Бегут и падают, кто последний.
Интересно как в стране жить! Как по 15 000 так силовикам, как зарплаты индексировать, так тоже силовикам, а как работать в больницах, так медики - пенсионеры!
Каждый год, много - много студентов заканчивают медицинские институты! И где эти молодые медики? Минздрав, вы долго будите свою бездарную работу закрывать пенсионерами? Люди отработали и им требуется отдых, а не выжимание из них последних соков!
Ага))) Побегут, теряя тапочки))) Особенно вакцинироваться))
Ну наивные, слов нет)))
Сделают предложение от которого пенсионеры-врачи не смогут отказаться -пригрозят лишением пенсии, в случае октаза - старый добрый метод, проверенный долгим опытом позапрошлых десятилетий.
Сделают врачам-пенсионерам предложение, от которого они не смогут отказаться - лишат пенсии, в случае отказа от выхода на работу. Это старый добрый работающий метод, проверенный на их отцах и дедах.
Они потому весной и поувольнялись, отсидев на самоизоляции год, что не стали вакцинироваться.
14.10.2021 15:52 гость
Это кого и когда лишали пенсий?
Решили добить пенсов ковидом. После прививки тоже заражаются.
Я вот понимаю когда вояки в 45 на пенсию уходят, то да их можно вернуть. А вот врачей... Пусть чинуш врачи старше 65 лечат!
А новомодную аккредитацию тоже Минздрав за них сдаст? Или допом обучат врачей-пенсионеров компьютерной грамотности?
Возвращайтесь скорее, без вас никуда.
А мы вам за это пенсии перестанем индексировать.
Главврачей и их замов заставляйте работать, а не бумажками шуршать
В ГБ №10 медики работающие из других больниц на подработке получили за август 2021 года, только половину от прошлых зарплат. Объяснение - затраты ремонт больницы. Только любому экономисту понятно, что зарплата и ремонт - это разные статьи в бухучете. Где деньги Зин? И кого они найдут на работу после окончания ремонта.
В смысле вернуть? Крепостное рабство вроде как отменили уже.
14.10.2021 17:30
- гость -
Крепостное право, если что.... И хоть его отменил, по сути никуда оно не делось. В другой форме существует.
Год назад некоторые неплохо заработали на перепродаже масок, сейчас вероятно пора закупать вилы, пока в цене не подскочили ))))))
Проценты нарисовать и обдурить на выборах можно, а вот денег в кошельках граждан нарисовать, чтоб поверили - не получится