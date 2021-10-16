Кортеж из тягачей празднует свадьбу на улицах Барнаула

Свадебный кортеж из нескольких грузовиков был замечен на улицах Барнаула. Наблюдением поделился подписчик сообщества "Инцидент Барнаул".

Пользователь заметил кортеж возле заправки на пересечении улиц Власихинской и Лазурной. Один белый и два красных тягача украшены праздничными шариками.

Читатели сообщества умилились необычной романтике.

"И по Ленинскому до ЗАГСа!" – написал один подписчик.

Ранее сообщалось, что 16 октября на той же улице Власихинской в Барнауле машина врезалась в столб возле остановки.