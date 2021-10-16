Кортеж из тягачей празднует свадьбу на улицах Барнаула

Свадебный кортеж из нескольких грузовиков был замечен на улицах Барнаула. Наблюдением поделился подписчик сообщества "Инцидент Барнаул".
Пользователь заметил кортеж возле заправки на пересечении улиц Власихинской и Лазурной. Один белый и два красных тягача украшены праздничными шариками.
Читатели сообщества умилились необычной романтике.
"И по Ленинскому до ЗАГСа!" – написал один подписчик.
Ранее сообщалось, что 16 октября на той же улице Власихинской в Барнауле машина врезалась в столб возле остановки.
Комментарии
Улица Власихинская очень знаменита на всего рода события.
А перекрёсток Власихинская и Лазурная вообще просто прелесть.
Из окна такой вид открывается, от Ашана до ул Попова.
Смотри не хочу, всё видно и слышно))
Горько!
Когда нет денег на лимузин...
14:53- гость - Когда нет денег на лимузин...
когда нет денег на автобус
Вот бы такое значение придавать свадьбе, лимузин или кортеж. Лучше бы эти деньги в детдом отдавали
16.10.2021 15:11
- гость -
когда нет денег на автобус
Когда нет денег на самолет до Мальдив.
16.10.2021 16:39
- гость -
Лучше в дурдом, тебе на содержание.
"..На улицах по Барнаулу" - Амик, кто у вас пишет такие перлы?