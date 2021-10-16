Алтайский социолог рассказала, почему люди боятся брать ответственность за вакцинацию

Одна из главных причин отказа от вакцинации – страх взять на себя ответственность за решение. На него может повлиять приказ руководства, сообщает "Толк" со ссылкой на завкафедрой психологии и социологии алтайского филиала РАНХиГС Наталью Проказину.

По словам эксперта, против вакцинации на самом деле выступают лишь 10% людей. Остальным, скорее, не хватает информации о работе прививки. Из-за этого многие не готовы сами решать, будут ли они вакцинироваться или нет.

"Когда это сделают руководитель организации или региональные власти, или кто-то ещё выше, то это, с одной стороны, воспринимается как ущемление личной свободы, но с другой – как то, что может повлиять на принятие окончательного решения", – объяснила эксперт.

Ранее сообщалось, что в России начали испытания платформы для вакцин, которые смогут в дальнейшем защищать сразу от нескольких разных вирусов или нескольких вариантов одного вируса.