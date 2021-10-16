Алтайский социолог рассказала, почему люди боятся брать ответственность за вакцинацию

Одна из главных причин отказа от вакцинации – страх взять на себя ответственность за решение. На него может повлиять приказ руководства, сообщает "Толк" со ссылкой на завкафедрой психологии и социологии алтайского филиала РАНХиГС Наталью Проказину.
По словам эксперта, против вакцинации на самом деле выступают лишь 10% людей. Остальным, скорее, не хватает информации о работе прививки. Из-за этого многие не готовы сами решать, будут ли они вакцинироваться или нет.
"Когда это сделают руководитель организации или региональные власти, или кто-то ещё выше, то это, с одной стороны, воспринимается как ущемление личной свободы, но с другой – как то, что может повлиять на принятие окончательного решения", – объяснила эксперт.
Ранее сообщалось, что в России начали испытания платформы для вакцин, которые смогут в дальнейшем защищать сразу от нескольких разных вирусов или нескольких вариантов одного вируса.
Комментарии
Ошибочка! Основная проблема в том, что у людей нет доверия к власти, и к НИИ Гамалеи в частности.
Чё курнул, чтобы такое ляпнуть? У меня и тех непривитых, что знаю, совсем иные причины. Если мне приказ - я заявление.
Чё курнул, чтобы такое ляпнуть? У меня и тех непривитых, что знаю, совсем иные причины. Если мне приказ - я заявление.
"люди боятся брать ответственность за вакцинацию", не понял... Мне предлагают вколоть какую тохрень, которая не прошла полного клинического испытания и я же еще должен брать какую то ответственность на себя? Сразу виден уровень умственных способностей этого социолога. вот как раз наоборот, государство должно брать на себя ответственность за людей которые ставят прививку. Социолог, а что ты скажешь на то, что когда руководители будут принуждать к вакцинации, большинство людей просто не выйдут на работу? Уволить их нельзя и работа выполняться не будет! А подколымит всегда найдется где! Кто в выигрыше будет? Да руководители сами вас в зад пошлют с вашими законами!
Вакцина то получилась нормальная Возраст старше 60 , два раза привит (2+2). Как убивает вирус видел своими глазами. И не парте мне мозг про критические испытания. Топайте в реанимацию и глядите в окошко и черные мешки. Вспоминайте свое детство, школу - дети, сегодня мы делаем прививку , закатываем рукавчики. Вас всех прививали от роддома до школы. Что Вы теперь встали в позу прачки. Во всем мире вакцинация растет , а корона падает. И только у тех, кому весь мир завидует - наоборот.
А подколымит всегда найдется где!
Ну, например, где?
Не знаю про весь мир, а у нас с ростом числа вакцинированных растет смертность
Во всем мире вакцинация растет , а корона падает.
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Какой-то странный лепет. Пишет, что он уже старше 60-ти, а не знает, число заболевших напрямую связано с числом вакцинированных. Возмите тот же Израиль, там уже почти 100% вакинацинация, а число заболевших растет как и у нас в России. Вы либо крестик снимите, либо трусы оденьте.
Главная причина, что люди отказываются от вакцинации - это вброс о вреде вакцинации, который шёл с начала появления вакцины. И прошёл на ура и на опережение вопреки действиям властей и информации от медиков и учёных. И это достигло своей цели... Думаю, что даже, если на улицах будут трупы - ничего не изменится.. Большая часть молодого населения и люди среднего возраста отождествляет власть и вакцинацию, как недоверие власти. Никто не понял, что идёт на самом деле гражданская война, в которой граждане воюют сами с собой. Они и дальше будут убивать друг друг друга. Пока власть не предпримет решительные меры..
В Израиле, между прочим, смертность среди вакцинированных практически нулевая. Недавно слушал выступление израильского реаниматолога.