Российский киноэкипаж 30 минут не мог контролировать положение МКС

Международная космическая станция с российским киноэкипажем на 30 минут потеряла ориентацию в пространстве. Это случилось после тестирования российского корабля, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18". Космонавт Олег Новицкий, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд 17 октября вернутся на нём на Землю после съёмок первого художественного фильма в космосе.
Ориентацию в пространстве восстановили с помощью двигателей российского сегмента станции. В Роскосмосе отметили, что МКС развернулась на 57 градусов, однако случившееся не угрожало экипажу и самой станции.
НАСА и Роскосмос совместно работают над выяснением причин происшествия. Ранее сообщалось, что основной версией считается "некорректная наземная процедура".
Напомним, что Пересильд и Шипенко проведут на орбите 12 суток ради съёмок фильма "Вызов". По сюжету женщина-врач летит на орбиту для спасения жизни космонавта. Перед съёмками актриса изучала конструкцию корабля, бортовые системы и порядок действий при авариях.
Комментарии
Спецом пиндосов напугать.Наших-то перед этим втихаря известили.
Пусть теперь там остаются. Как-то на неотапливаемой даче остался на ночь при минус 5. Тот еще треш.
16.10.2021 16:14
- гость -
А как быть со сверлильщицей туалетов из США?
16.10.2021 16:24
- гость -
16.10.2021 16:14
- гость -
А как быть со сверлильщицей туалетов из США?
Ну да, американка просверлила пока никто не видел. Потом одумалась, вышла в космос и заклеила дырку снаружи. При этом никто ничего не заметил.
У роскосмоса есть видео, где космонавты изучают это отверстие из космоса, и говорят о том, что обнаружили заплатку снаружи. Очевидно, что отверстие сделали на земле и заклеили.
16.10.2021 16:41
- гость -
Что вы такое курите или читаете? Заплатку сделали сами российские космонавты сразу после обнаружения утечки.
Специалисты по сверловке туалетов подтянулись
Из заголовка может показаться, что киноэкипаж имеет какое— то отношение к управлению кораблем, как они могут там контролировать? Они киношники
то16:14
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Грязная пиндосня делает пакости кому запотемится и других заставляет.Вот смысл их жизни.Страна эмигрантов сама по себе спокойно жить не может.