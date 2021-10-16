Российский киноэкипаж 30 минут не мог контролировать положение МКС

Международная космическая станция с российским киноэкипажем на 30 минут потеряла ориентацию в пространстве. Это случилось после тестирования российского корабля, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошёл при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18". Космонавт Олег Новицкий, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд 17 октября вернутся на нём на Землю после съёмок первого художественного фильма в космосе.

Ориентацию в пространстве восстановили с помощью двигателей российского сегмента станции. В Роскосмосе отметили, что МКС развернулась на 57 градусов, однако случившееся не угрожало экипажу и самой станции.

НАСА и Роскосмос совместно работают над выяснением причин происшествия. Ранее сообщалось, что основной версией считается "некорректная наземная процедура".

Напомним, что Пересильд и Шипенко проведут на орбите 12 суток ради съёмок фильма "Вызов". По сюжету женщина-врач летит на орбиту для спасения жизни космонавта. Перед съёмками актриса изучала конструкцию корабля, бортовые системы и порядок действий при авариях.