Первый киноэкипаж отправился на МКС. Что известно об исторических съёмках?

Первый в истории киноэкипаж отправился к МКС. Корабль "Союз МС-19" полетел на орбитальную станцию для съёмок драмы "Вызов". Трансляция запуска корабля шла на официальном YouTube-канале Роскосмоса.
Кто и зачем полетел на МКС?
В состав экипажа вошли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. На орбитальной станции Шипенко и Пересильд проведут часть съёмок драмы с рабочим названием "Вызов", сообщает ТАСС. По сюжету, женщина-врач летит на орбиту для спасения жизни космонавта.
"Вызов" станет первым художественным фильмом в истории кинематографа, эпизоды которого будут снимать в космосе. В съёмках также примет участие Шкаплеров и другие космонавты, Олег Новицкий и Пётр Дубров.
Сколько продлятся съёмки?
Пересильд и Шипенко проведут на орбите 12 суток и вернутся на Землю 17 октября на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Новицким, который с апреля находится на МКС. Шкаплеров и Дубров останутся на станции ещё на 174 дня.
Как Пересильд готовилась ко съёмкам?
"24СМИ" сообщают, что Юлия Пересильд прошла медкомиссию и выдержала тестовые испытания с перегрузкой в 8g – в восемь раз больше массы тела. Актриса также прошла психологические тесты, в одном из которых стояла задача быстро вернуться в нормальное состояние после шокирующего удара током.
Пересильд изучила конструкцию корабля, бортовые системы и порядок действий при авариях. Актриса познакомилась с устройством МКС и провела занятия в макете станции. Вместе с космонавтами она отработала действия при посадке в экстремальных условиях.
Кто ещё хотел снять фильм в космосе?
В мае 2020 года стало известно о подготовке съёмок на МКС с участием американцев: актёра Тома Круза и режиссёра Дага Лаймана ("Грань будущего", "Идентификация Борна"), пишет РБК. Тогда сообщалось, что полёт планируется на октябрь 2021 года. Илон Маск хотел предоставить для съёмок корабль SpaceX. Однако новые детали о проекте сейчас неизвестны.
Комментарии
С наукой в России покончено. Зарубежные космонавты теперь будут летать на кораблях Маска. остаётся только пропагандистов туда возить.
Простите нас Юра и Сергей Палыч.
Если это не монтаж и действительно послали клоунов на орбиту, то это прям высшая степень долбоящерства. И этот паноптикум на наши же деньги финансируется. Полный трэш....
Сколько детей можно было вылечить на эти деньги !!! А теперь все Эрнсту и Рогозину на карман !!! Из принципа не буду фильм смотреть . Совести нет у людей которые такие деньги выкидывают из бюджета ради собственной наживы!
Про Белку и Стрелку забыли (первые они)? Снимите из космоса крупным планом и покажите Вселенной, в каком дерьме находится Земля.