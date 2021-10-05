Первый киноэкипаж отправился на МКС. Что известно об исторических съёмках?

Первый в истории киноэкипаж отправился к МКС. Корабль "Союз МС-19" полетел на орбитальную станцию для съёмок драмы "Вызов". Трансляция запуска корабля шла на официальном YouTube-канале Роскосмоса.

Кто и зачем полетел на МКС?

В состав экипажа вошли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. На орбитальной станции Шипенко и Пересильд проведут часть съёмок драмы с рабочим названием "Вызов", сообщает ТАСС. По сюжету, женщина-врач летит на орбиту для спасения жизни космонавта.

"Вызов" станет первым художественным фильмом в истории кинематографа, эпизоды которого будут снимать в космосе. В съёмках также примет участие Шкаплеров и другие космонавты, Олег Новицкий и Пётр Дубров.

Сколько продлятся съёмки?

Пересильд и Шипенко проведут на орбите 12 суток и вернутся на Землю 17 октября на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Новицким, который с апреля находится на МКС. Шкаплеров и Дубров останутся на станции ещё на 174 дня.

Как Пересильд готовилась ко съёмкам?

"24СМИ" сообщают, что Юлия Пересильд прошла медкомиссию и выдержала тестовые испытания с перегрузкой в 8g – в восемь раз больше массы тела. Актриса также прошла психологические тесты, в одном из которых стояла задача быстро вернуться в нормальное состояние после шокирующего удара током.

Пересильд изучила конструкцию корабля, бортовые системы и порядок действий при авариях. Актриса познакомилась с устройством МКС и провела занятия в макете станции. Вместе с космонавтами она отработала действия при посадке в экстремальных условиях.

Кто ещё хотел снять фильм в космосе?

В мае 2020 года стало известно о подготовке съёмок на МКС с участием американцев: актёра Тома Круза и режиссёра Дага Лаймана ("Грань будущего", "Идентификация Борна"), пишет РБК. Тогда сообщалось, что полёт планируется на октябрь 2021 года. Илон Маск хотел предоставить для съёмок корабль SpaceX. Однако новые детали о проекте сейчас неизвестны.