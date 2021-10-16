Искусственный интеллект из Сибири нашёл плагиат в сериале "Игра в кальмара"

Разработанный томскими учёными искусственный интеллект нашёл плагиат в южнокорейском сериале "Игра в кальмара", который стал самым популярным проектом Netflix. ИИ назвал роман Агаты Кристи "Десять негритят" главным источником вдохновения, сообщает "Российская газета".

Уже на первой минуте исследования машина нашла совпадения с японским фильмом "Королевская битва", рассказал автор разработки Евгений Гарин. Далее искусственный интеллект обнаружил пересечения и с другими произведениями, среди которых фильм "Голодные игры" и сериал "Игра престолов". По мнению ИИ, больше всего создатели "Игры в кальмара" взяли от детективного романа Агаты Кристи "Десять негритят" и его экранизаций.

Учёные отметили, что сюжет "Десяти негритят" также не является уникальным. Агата Кристи заимствовала его из корабельной байки о крысе-каннибале, выращенной в бочке с обычными крысами.

Напомним, южнокорейский сериал "Игра в кальмара" вышел на стриминговом сервисе Netflix 17 сентября и уже стал самым популярным проектом в истории платформы. Меньше чем за месяц он набрал 111 миллионов просмотров и возглавил чарты стримингового сервиса более чем в 90 странах.