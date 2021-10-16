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Ещё один максимум. В Алтайском крае за сутки выявили 350 случаев COVID-19

, ИА "Амител"
Умерли ещё 27 человек
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 350 новых случаев заражения коронавирусом – это новый максимум с начала распространения инфекции, сообщает региональный оперштаб. Предыдущий рекорд в 335 случаев был установлен 15 октября.

Общее число заболевших выросло до 82 368 человек. Наибольший прирост наблюдается в Барнауле (104 случая), Рубцовске (35), Бийске (33), Алейске (17) и Славгороде (13).

27 человек умерли за последние сутки. Всего за время пандемии умерли 5866 человек. В тяжёлом состоянии сейчас находятся 782 заражённых, из них 275 подключены к аппаратам ИВЛ.

За весь период пандемии выздоровели 60 344 человека, в том числе 75 за последние сутки. 

Ранее учёные выявили, что невакцинированные люди, заразившиеся COVID-19, умирали в 11,3 раза чаще тех, кто привился обоими компонентами вакцины.

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

16.10.2021 13:56
- гость -

Сейчас читала, что Российские регионы сильно ужесточили антиковидный режим.

16.10.2021 13:57
- гость -

В Германии, где полностью вакцинировано 68,8 процента населения заболеваемость тоже растёт, как и число вакцинированных в реанимациях.
Разница лишь в том, что там врачей премируют за вылеченных, а не за умерших.
Поэтому смертность там в десятки раз ниже нашей.

16.10.2021 14:04
гость

Пора вводить краевой локдаун

16.10.2021 14:07
- гость -

Вчера писали,что более 300 мест свободны в ковидных госпиталях. А если в сутки выявили 350 новых случаев заражения коронавирусом?
Все под контролем?

16.10.2021 14:17
- гость -

Разница лишь в том, что там врачей премируют за вылеченных, а не за умерших.

Не надоело чушь писать? Либо факты в студию, либо подписывайся - на правах звездобола

16.10.2021 14:25
- гость -

По данным RKI ( Институт имени Роберта Коха) на утро 15 октября, за минувшие сутки в ФРГ зарегистрировано еще 11 518 новых случаев коронавируса (неделей ранее - 10 429). Семидневный коэффициент заражаемости в целом по Германии повысился до 68,7 на сто тысяч населения (днем ранее он составлял 67, а неделей ранее - 63,8).

За последние 24 часа зарегистрировано также 65 новых летальных исходов (неделей ранее - 85). Всего с начала пандемии от коронавируса в ФРГ умерли уже 94 526 человек. Общее количество заражений достигло 4 134 100.

16.10.2021 14:35
- гость -

Не надоело чушь писать? Либо факты в студию, либо подписывайся - на правах звездобола
-------
Если ты не природный ското.де.бил и хоть что-то понимаешь в бухгалтерской отчётности, приди в любую медицинскую страховую компанию и посмотри как оплачиваются услуги красных зон и вообще больниц.
У тебя волосы встанут дыбом и ты сам всё тут же поймешь!

16.10.2021 14:40
- гость -

Разница лишь в том, что там врачей премируют за вылеченных, а не за умерших.

Вы хотите чтобы наши улицы заполнили зомби и франкенштейны?

16.10.2021 14:40
гость

Антимасочников лечить только в платных отделениях. Так будет по справедливости!

16.10.2021 14:47
- гость -

Антимасочников лечить только в платных отделениях.
-------
В Москве все, кто хочет жить и могут себе это позволить, давно лечатся только платно.
Вылечить ковид стоит от миллиона.
У нас за сотню тысяч.

16.10.2021 14:49
- гость -

Антимасочников лечить только в платных отделениях.

А тех кто ел колбасу? А тех кто ел жирное и жареное? А тех кто курил или пил? А тех кто дышал грязным барнаульским воздухом?

16.10.2021 14:51
- гость -

Вылечить ковид стоит от миллиона.
У нас за сотню тысяч.

А 27 человек отказались платить?

16.10.2021 15:02
- гость -

16.10.2021 13:57
- гость -
Поэтому смертность там в десятки раз ниже нашей.

Это каким нужно быть долбодятлом, что бы низкую смертность в результате вакцинирования списывать на происки врачей. Другие страны слабо посмотреть, которые хорошо провакцинированы?
Китайский Тайвань например, 23 млн человек. Умерло от ковида, менее двух тысяч всего, и то часть от обезьянней астрозенеки.

16.10.2021 15:06
- гость -

Китайский Тайвань например
---------
Если ты насквозь прогнил мозжечком или от рождения так туп, можешь в пример привести ещё северную корею или какую-нибудь нигерию.

16.10.2021 15:09
- гость -

16.10.2021 15:06
- гость -
можешь в пример привести ещё северную корею или какую-нибудь нигерию.

Девочка, ты прежде, чем писать, погугли фото Тайваня. В КНДР, между прочим, в Пхеньяне самое дорогое и глубокое метро в мире. Это далеко не Нигерия.

16.10.2021 17:17
- гость -

невакцинированные люди, заразившиеся COVID-19, умирали в 11,3 раза чаще тех, кто привился обоими компонентами вакцины.

А во сколько раз чаще умирали те кто начал вакцинироваться по сравнению с не вакцинированных и?

16.10.2021 17:24
- гость -

приди в любую медицинскую страховую компанию и посмотри как оплачиваются услуги красных зон и вообще больниц.

аргументы в студию, что платят именно за смертность, иначе подписывайся - на правах скотоде.б.ила звездобола. Первая попытка прошла неудачно - подотрись и попробуй наваять что-то умное

16.10.2021 17:27
- гость -

Девочка, ты прежде, чем писать, погугли фото Тайваня. В КНДР, между прочим, в Пхеньяне самое дорогое и глубокое метро в мире. Это далеко не Нигерия

Оно тупо, как сто за...п - из новости в новость перепечатывает свой бред сивой кобылы, а аргументов привести не может.

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