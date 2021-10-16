Ещё один максимум. В Алтайском крае за сутки выявили 350 случаев COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 350 новых случаев заражения коронавирусом – это новый максимум с начала распространения инфекции, сообщает региональный оперштаб. Предыдущий рекорд в 335 случаев был установлен 15 октября.
Общее число заболевших выросло до 82 368 человек. Наибольший прирост наблюдается в Барнауле (104 случая), Рубцовске (35), Бийске (33), Алейске (17) и Славгороде (13).
27 человек умерли за последние сутки. Всего за время пандемии умерли 5866 человек. В тяжёлом состоянии сейчас находятся 782 заражённых, из них 275 подключены к аппаратам ИВЛ.
За весь период пандемии выздоровели 60 344 человека, в том числе 75 за последние сутки.
Ранее учёные выявили, что невакцинированные люди, заразившиеся COVID-19, умирали в 11,3 раза чаще тех, кто привился обоими компонентами вакцины.
Комментарии
Сейчас читала, что Российские регионы сильно ужесточили антиковидный режим.
В Германии, где полностью вакцинировано 68,8 процента населения заболеваемость тоже растёт, как и число вакцинированных в реанимациях.
Разница лишь в том, что там врачей премируют за вылеченных, а не за умерших.
Поэтому смертность там в десятки раз ниже нашей.
Пора вводить краевой локдаун
Вчера писали,что более 300 мест свободны в ковидных госпиталях. А если в сутки выявили 350 новых случаев заражения коронавирусом?
Все под контролем?
Разница лишь в том, что там врачей премируют за вылеченных, а не за умерших.
Не надоело чушь писать? Либо факты в студию, либо подписывайся - на правах звездобола
По данным RKI ( Институт имени Роберта Коха) на утро 15 октября, за минувшие сутки в ФРГ зарегистрировано еще 11 518 новых случаев коронавируса (неделей ранее - 10 429). Семидневный коэффициент заражаемости в целом по Германии повысился до 68,7 на сто тысяч населения (днем ранее он составлял 67, а неделей ранее - 63,8).
За последние 24 часа зарегистрировано также 65 новых летальных исходов (неделей ранее - 85). Всего с начала пандемии от коронавируса в ФРГ умерли уже 94 526 человек. Общее количество заражений достигло 4 134 100.
Не надоело чушь писать? Либо факты в студию, либо подписывайся - на правах звездобола
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Если ты не природный ското.де.бил и хоть что-то понимаешь в бухгалтерской отчётности, приди в любую медицинскую страховую компанию и посмотри как оплачиваются услуги красных зон и вообще больниц.
У тебя волосы встанут дыбом и ты сам всё тут же поймешь!
Разница лишь в том, что там врачей премируют за вылеченных, а не за умерших.
Вы хотите чтобы наши улицы заполнили зомби и франкенштейны?
Антимасочников лечить только в платных отделениях. Так будет по справедливости!
Антимасочников лечить только в платных отделениях.
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В Москве все, кто хочет жить и могут себе это позволить, давно лечатся только платно.
Вылечить ковид стоит от миллиона.
У нас за сотню тысяч.
Антимасочников лечить только в платных отделениях.
А тех кто ел колбасу? А тех кто ел жирное и жареное? А тех кто курил или пил? А тех кто дышал грязным барнаульским воздухом?
Вылечить ковид стоит от миллиона.
У нас за сотню тысяч.
А 27 человек отказались платить?
16.10.2021 13:57
- гость -
Поэтому смертность там в десятки раз ниже нашей.
Это каким нужно быть долбодятлом, что бы низкую смертность в результате вакцинирования списывать на происки врачей. Другие страны слабо посмотреть, которые хорошо провакцинированы?
Китайский Тайвань например, 23 млн человек. Умерло от ковида, менее двух тысяч всего, и то часть от обезьянней астрозенеки.
Китайский Тайвань например
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Если ты насквозь прогнил мозжечком или от рождения так туп, можешь в пример привести ещё северную корею или какую-нибудь нигерию.
16.10.2021 15:06
- гость -
можешь в пример привести ещё северную корею или какую-нибудь нигерию.
Девочка, ты прежде, чем писать, погугли фото Тайваня. В КНДР, между прочим, в Пхеньяне самое дорогое и глубокое метро в мире. Это далеко не Нигерия.
невакцинированные люди, заразившиеся COVID-19, умирали в 11,3 раза чаще тех, кто привился обоими компонентами вакцины.
А во сколько раз чаще умирали те кто начал вакцинироваться по сравнению с не вакцинированных и?
приди в любую медицинскую страховую компанию и посмотри как оплачиваются услуги красных зон и вообще больниц.
аргументы в студию, что платят именно за смертность, иначе подписывайся - на правах скотоде.б.ила звездобола. Первая попытка прошла неудачно - подотрись и попробуй наваять что-то умное
Девочка, ты прежде, чем писать, погугли фото Тайваня. В КНДР, между прочим, в Пхеньяне самое дорогое и глубокое метро в мире. Это далеко не Нигерия
Оно тупо, как сто за...п - из новости в новость перепечатывает свой бред сивой кобылы, а аргументов привести не может.