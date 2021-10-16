Ещё один максимум. В Алтайском крае за сутки выявили 350 случаев COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 350 новых случаев заражения коронавирусом – это новый максимум с начала распространения инфекции, сообщает региональный оперштаб. Предыдущий рекорд в 335 случаев был установлен 15 октября.

Общее число заболевших выросло до 82 368 человек. Наибольший прирост наблюдается в Барнауле (104 случая), Рубцовске (35), Бийске (33), Алейске (17) и Славгороде (13).

27 человек умерли за последние сутки. Всего за время пандемии умерли 5866 человек. В тяжёлом состоянии сейчас находятся 782 заражённых, из них 275 подключены к аппаратам ИВЛ.

За весь период пандемии выздоровели 60 344 человека, в том числе 75 за последние сутки.

Ранее учёные выявили, что невакцинированные люди, заразившиеся COVID-19, умирали в 11,3 раза чаще тех, кто привился обоими компонентами вакцины.