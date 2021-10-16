Скорость до 25 км/ч: В России разработали ПДД для электросамокатов и гироскутеров

МВД и Минтранс разработали поправки, которые определяют правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности, включая гироскутеры и электросамокаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

Министерства предлагают ограничить максимальную скорость езды на электросамокатах и гироскутерах до 25 км/ч. В 2019 году Минтранс уже готовил поправки, согласно которым лимит должен был составить 20 км/ч. Масса средств индивидуальной мобильности не должна превышать 35 кг, если его владелец ездит там, где ходят пешеходы

Также в документе установлено, что дети до 7 лет могут передвигаться на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам на стороне движения пешеходов. Но они должны делать это в сопровождении взрослых.

Власти также планируют дать законодательное определение понятию "средства индивидуальной мобильности". Ведомства предлагают прописать, что это "транспортное средство, имеющее одно или несколько колёс (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя/двигателей (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и иные аналогичные средства)".

Ранее сообщалось, что в ГИБДД Барнаула поддержали идею изменения ПДД для электросамокатов, поскольку за последние полгода в Алтайском крае произошло 15 аварий с их участием.