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Чемпион мира оказался среди бунтовщиков в колонии Владикавказа

, ИА "Амител"
Его направят в другой регион
Фото: Telegram-канал Baza

Фото: Telegram-канал Baza

Среди бунтовщиков из колонии № 1 Владикавказа оказался чемпион мира по армрестлингу Спартак Золоев. Его осудили за жестокое избиение супруги из-за ревности, сообщает Telegram-канал Baza.

Золоев был приговорён к шести годам лишения свободы. Теперь он окажется среди заключённых, которых направят в другие регионы. Сообщается, что ранее некоторых осуждённых планировали переместить в колонию в Чечне, но теперь их переведут в Дагестан.

Напомним, бунт во владикавказской колонии начался утром 16 октября. Двое заключённых, помещённых в ШИЗО, во время планового обыска призвали других осуждённых устроить массовые беспорядки. Заключённые учинили погромы, сломали ограждения в жилой зоне и вывели из строя видеокамеры.

Как сообщает Telegram-канал Mash, бунт прекратился, когда в колонию вошли силовики. По словам уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Тамерлана Цгоева, ситуацию урегулировали без штурма. Заключённые рассказали своим близким другую версию: троих осуждённых избили, одного из них увезли. 

По сведениям Baza, 36 человек в ускоренном режиме переправили в колонию в Чечне. Всего же по разным регионам планируется отправить порядка 150 человек. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

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