Хлеб да берёзовый сок. Киноэкипаж встретят с МКС алтайскими гостинцами

Военные встретят вернувшийся с МКС киноэкипаж вкусными подарками. Среди них будет берёзовый сок, который для встречи специально собрали на территории Алтайского края, сообщает РИА Новости.
Киноэкипаж с актрисой Юлией Пересильд, режиссёром Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким вернётся на Землю утром 17 октября. Новицкий специально попросил привезти к месту посадки в Казахстане берёзовый сок. Военные набрали несколько литров сока в Алтайском крае, который доставили сначала до Екатеринбурга, а затем самолётом в Казахстан.
Встречать экипаж будут 200 военнослужащих, 12 вертолётов, три самолёта и около 20 единиц специальной техники.
Готовить вкусные подарки каждому возвращающемуся экипажу – традиция военных спасателей. Самыми популярными презентами являются яблоки, черешня, оренбургские дыни, арбузы и цветущий багульник.
Ранее сообщалось, что Международная космическая станция с российским киноэкипажем на 30 минут потеряла ориентацию в пространстве. Это случилось после тестирования российского корабля.
Комментарии
Берёзовый сок в октябре?
ну теперь пересилд прямой путь в гос.думу, жалко что Белка и Стрелка не дожили до этого чудного времени, а так бы в Совете Федерации заседали
А чо они там делали, надеюсь пару роликов для PornHub отсняли
Полешки через центрифугу пропустили, выжали стаканчик.
то 09:21===Проверься на шизоидность.
Встречать экипаж будут 200 военнослужащих, 12 вертолётов, три самолёта и около 20 единиц специальной техники.
И всё это с наших с вами налогов! А потом у них на уборку снега или на новые трамваи денег нет.
Смонтируют прекрасный фильм,который окупится в десятки раз после показа в стране и за рубежом,с него поступит масса налогов и с них дворникам купят новые лопаты для снега и повысят им зарплату.
А через 60 лет Юлия Пересильд внесёт в Думу ещё один закон об обнулении сроков ВВП...
Березовыми вениками встречать надо...
До вчерашнего дня космос был единственным местом, где еще не снималось плохое русское кино.
Это только в пиндостане возможно:из актёров в президенты.И на Украине недавно один пианист стал президентом на радость всем украинцам.
В пиндостане раньше в космос запускали обезъян, а потом одну из них в президенты выбрали.
Неужели кто-то верит, что актеры и вправду в космос летали?? ведь это всё шоу...
Если армия сказала надо то из дуба сок выжмут
Странно как-то что Юлии Пересильд разрешили с такой копной волос по отсекам передвигаться )
Понятно, что всё это действо лишено какого-либо смысла, а современные компьютерные киноподелки в абсолютном своём большинстве не окупаются, хотя актёры "зарабатывают" на них миллионы долларов.
что ни говори, все-таки отличный проект, и Юлечка -красавица, некоторым злопыхателям-совет, попробуйте не искать деготь, а просто получить удовольствие от популяризации космических достижений. не военных! заметьте, а мирных
просто получить удовольствие от популяризации космических достижений. не военных! заметьте, а мирных
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Это имело бы смысл, если бы в стране ежедневно сплошным потоком по ТВ не собирали деньги на лечение смертельно больных детей.
И если бы в стране пенсионеры не были бы вынуждены выживать на позорно нищенские пенсии в 100 евро.
А сейчас уже до половины новых пенсионеров вообще лишаются пенсии по старости из-за нехватки баллов.
Страна уже голодает!
35 лет назад американка летала по странному проекту "Учитель в космосе"(специалист по полезной нагрузки).Вот здесь-то какой толк?К тому же закончилось всё это катастрофой и гибелью семи астронавтов...Сейчас будем смотреть онлайн посадку нашего Союза-18 в 11.30 по барнаульскому времени.Успешного возвращения !
Страна уже голодает!
Сам-то пожертововал хоть копейку нуждающимся, а то о голоде в стране все горазды кричать, а как до дела-так пусть все , кроме меня
популяризации космических достижений
А они есть? Как в 1957 разработали Р7, так её и эксплуатируют. Мир уже далеко ушёл от ваших УАЗиков и Нив 2121.
Сам-то пожертововал хоть копейку нуждающимся, а то о голоде в стране все горазды кричать, а как до дела-так пусть все , кроме меня
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У меня диплом ядерного физика, аспирантура и более 30 лет стажа.
Пенсия 112 евро!
Всё понятно?
Сейчас будем смотреть онлайн посадку нашего Союза-18
На что смотреть? На технологии прошлого века придуманные в другой стране?
11:05----Да не говори.И пиндосы постоянно напрямую транслируют.Ну тупы-ы-е-е...
У меня диплом ядерного физика, аспирантура и более 30 лет стажа.
Пенсия 112 евро!
Всё понятно?
Да и у меня и золотая медаль, и красный диплом инженера-программиста, стажа немножко поменьше, и до пенсии еще 3 года по новым законам, однако, двое детей взрослых, не дадут с голоду помереть, и в жизни было много хорошего, и сейчас немало, надеюсь еще и впереди не одно плохое, а если во всем только негатив видеть, так и в раю найдешь к чему придраться.
Пенсия 112 евро!
и не ври, не может быть пенсия 8000 при 30 годах стажа, что-то или одно преуменьшено, или другое преувеличено, разве стаж весь серый, сочувствую тогда, а детей-то, бедняга, тоже не нажил иди воспитал плохо?
Вопрос об обнулении сроков президенства Путина дошёл и до космоса.Его поднимают и при приземлении нашего космического корабля )
Юлия что-то говорит,а надо приприземлении рот прижать чтобы челюсти не чакнулись )
Локти прижали.
Плавная посадка.Добро пожаловать.
Неужели кто-то верит, что актеры и вправду в космос летали?? ведь это всё шоу...
и не ври, не может быть пенсия 8000 при 30 годах стажа
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Сейчас, чтобы получить минимальную пенсию надо иметь белый заработок в 30 тыс. руб.
Ты много знаешь предпенсионеров, которые это имеют?
Здоровые сорокалетние мужики стоят в магазинах охраннниками, да сидят в школах на входе. Зарплата у них вчёрную 1.5 тыс. за сутки. Другой работы нет!
Здесь, что называется, отрываются "за режим" платные тролли. Зарплата у них по слухам 40 тыс. Занимаются этим гуманитарии, которые вообще никак больше заработать не способны. И никто из них до пенсии в пригожинских конторах не досидит. Уволят! Потому что на улице полно новых молодых девиц с ногами.
Что касается программистов, то я сам так зарабатывал. Когда-то очень неплохо. Но это профессия специфическая. Там надо переучиваться на новый язык каждые несколько лет.
Уже после 35 мозг с этим не справляется и из программистов снача уходят в сисадмины, а потом вообще остаются без работы.
-а детей-то, бедняга, тоже не нажил иди воспитал плохо?
А ты их наживал и воспитывал для того чтобы старым хомутом им на шее повиснуть?
Депутат ГД из Кургана, сколотивший миллионы на колбасе из конской и верблюжачей падали из казахстана с китайскими вкусовыми добавками как-то публично проговорился, что пенсионный возраст заведомо выбирался так, чтобы до него доживало не более 50% предпенсионеров.
Сейчас всплеск смертности и реально до пенсии в лучшем случае доживает один из 5.
Это легко увидеть, прогулявшись по кладбищам.
Нормальные пенсии только у силовиков, вояк и у ограниченного круга бюджетников.
Все остальные обречены либо умереть ещё до пенсии, либо на жалкую пенсию ниже прожиточного минимума. И это в лучшем случае! Тех, кого лишают пенсии всё больше и больше. Сам видел таких в ПФ.
Эрнст и Машков на месте приземления продолжают киносъёмку.
17.10.2021 10:48
- гость -
Популярицация космонавтики это когда зонд к Меркурию запускают ( BepiColombo на ракете-носителе «Ариан 5»), или на обратную сторону луны прилуняют аппарат, на Марс марсоход или Вояджер за пределы солнечной системы. А запустить лохматую бабу на vrc? это чистый пиар и развал космонавтики. Два места ухайдокали ради мыльного кина, которое и на земле можно снять. Пожертвовали ради этой фигни двумя местами для нормальных космонавтов, которые могли там ползу науке принести!
Понты пустые - главные наши скрепы!
Что там с вагинальными мышцами Пересильд в невесомости случилось, слух ходил- атрофировались? Искренне переживаем всем коллективом, готовы оказать посильную помощь в восстановлении.
35 лет назад американка летала по странному проекту "Учитель в космосе"
Не летала, даже взлететь не успела, погибла на глазах семьи. Учитель географии.
17.10.2021 10:42
- гость -
Странно как-то что Юлии Пересильд разрешили с такой копной волос по отсекам передвигаться )
просто их мыть было нечем , они и копной висли
Надо их было под машинку!
Берёзовый сок в октябре? ... Я хотел спросить то же самое. Хотя, мои знакомые консервируют березовый сок и пьют круглый год.
Бабам в космосе делать не чего. тем более такому бездарному экипажу мажоров. ни фильма нормального не будет ни чего. Я против таких полетов