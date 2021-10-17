Хлеб да берёзовый сок. Киноэкипаж встретят с МКС алтайскими гостинцами

Военные встретят вернувшийся с МКС киноэкипаж вкусными подарками. Среди них будет берёзовый сок, который для встречи специально собрали на территории Алтайского края, сообщает РИА Новости.

Киноэкипаж с актрисой Юлией Пересильд, режиссёром Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким вернётся на Землю утром 17 октября. Новицкий специально попросил привезти к месту посадки в Казахстане берёзовый сок. Военные набрали несколько литров сока в Алтайском крае, который доставили сначала до Екатеринбурга, а затем самолётом в Казахстан.

Встречать экипаж будут 200 военнослужащих, 12 вертолётов, три самолёта и около 20 единиц специальной техники.

Готовить вкусные подарки каждому возвращающемуся экипажу – традиция военных спасателей. Самыми популярными презентами являются яблоки, черешня, оренбургские дыни, арбузы и цветущий багульник.

Ранее сообщалось, что Международная космическая станция с российским киноэкипажем на 30 минут потеряла ориентацию в пространстве. Это случилось после тестирования российского корабля.