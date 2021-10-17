Воскресенье, 17 Октябрь, 16:25

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,24
€ 82,73
12°


6312185 +23508
Обь
19см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавируса"Столица мира"Выборы-2021
Новости

Хлеб да берёзовый сок. Киноэкипаж встретят с МКС алтайскими гостинцами

, ИА "Амител"
Военные специально собирали сок по просьбе космонавта
Фото: официальный Instagram-аккаунт Роскосмоса

Фото: официальный Instagram-аккаунт Роскосмоса

Военные встретят вернувшийся с МКС киноэкипаж вкусными подарками. Среди них будет берёзовый сок, который для встречи специально собрали на территории Алтайского края, сообщает РИА Новости.

Киноэкипаж с актрисой Юлией Пересильд, режиссёром Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким вернётся на Землю утром 17 октября. Новицкий специально попросил привезти к месту посадки в Казахстане берёзовый сок. Военные набрали несколько литров сока в Алтайском крае, который доставили сначала до Екатеринбурга, а затем самолётом в Казахстан.

Встречать экипаж будут 200 военнослужащих, 12 вертолётов, три самолёта и около 20 единиц специальной техники.

Готовить вкусные подарки каждому возвращающемуся экипажу – традиция военных спасателей. Самыми популярными презентами являются яблоки, черешня, оренбургские дыни, арбузы и цветущий багульник.

Ранее сообщалось, что Международная космическая станция с российским киноэкипажем на 30 минут потеряла ориентацию в пространстве. Это случилось после тестирования российского корабля. 

Материалы по теме

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

17.10.2021 09:19
- гость -

Берёзовый сок в октябре?

17.10.2021 09:21
- гость -

ну теперь пересилд прямой путь в гос.думу, жалко что Белка и Стрелка не дожили до этого чудного времени, а так бы в Совете Федерации заседали

17.10.2021 09:24
- гость -

А чо они там делали, надеюсь пару роликов для PornHub отсняли

17.10.2021 09:40
- гость -

Полешки через центрифугу пропустили, выжали стаканчик.

17.10.2021 09:41
- гость -

то 09:21===Проверься на шизоидность.

17.10.2021 10:10
- гость -

Встречать экипаж будут 200 военнослужащих, 12 вертолётов, три самолёта и около 20 единиц специальной техники.

И всё это с наших с вами налогов! А потом у них на уборку снега или на новые трамваи денег нет.

17.10.2021 10:15
- гость -

Смонтируют прекрасный фильм,который окупится в десятки раз после показа в стране и за рубежом,с него поступит масса налогов и с них дворникам купят новые лопаты для снега и повысят им зарплату.

17.10.2021 10:24
- гость -

А через 60 лет Юлия Пересильд внесёт в Думу ещё один закон об обнулении сроков ВВП...

17.10.2021 10:25
- гость -

Березовыми вениками встречать надо...

17.10.2021 10:27
777

До вчерашнего дня космос был единственным местом, где еще не снималось плохое русское кино.

17.10.2021 10:29
- гость -

Это только в пиндостане возможно:из актёров в президенты.И на Украине недавно один пианист стал президентом на радость всем украинцам.

17.10.2021 10:35
- гость -

В пиндостане раньше в космос запускали обезъян, а потом одну из них в президенты выбрали.

17.10.2021 10:36
- гость -

Неужели кто-то верит, что актеры и вправду в космос летали?? ведь это всё шоу...

17.10.2021 10:37
- гость -

Если армия сказала надо то из дуба сок выжмут

17.10.2021 10:42
- гость -

Странно как-то что Юлии Пересильд разрешили с такой копной волос по отсекам передвигаться )

17.10.2021 10:45
- гость -

Понятно, что всё это действо лишено какого-либо смысла, а современные компьютерные киноподелки в абсолютном своём большинстве не окупаются, хотя актёры "зарабатывают" на них миллионы долларов.

17.10.2021 10:48
- гость -

что ни говори, все-таки отличный проект, и Юлечка -красавица, некоторым злопыхателям-совет, попробуйте не искать деготь, а просто получить удовольствие от популяризации космических достижений. не военных! заметьте, а мирных

17.10.2021 10:55
- гость -

просто получить удовольствие от популяризации космических достижений. не военных! заметьте, а мирных
------
Это имело бы смысл, если бы в стране ежедневно сплошным потоком по ТВ не собирали деньги на лечение смертельно больных детей.
И если бы в стране пенсионеры не были бы вынуждены выживать на позорно нищенские пенсии в 100 евро.
А сейчас уже до половины новых пенсионеров вообще лишаются пенсии по старости из-за нехватки баллов.
Страна уже голодает!

17.10.2021 10:57
- гость -

35 лет назад американка летала по странному проекту "Учитель в космосе"(специалист по полезной нагрузки).Вот здесь-то какой толк?К тому же закончилось всё это катастрофой и гибелью семи астронавтов...Сейчас будем смотреть онлайн посадку нашего Союза-18 в 11.30 по барнаульскому времени.Успешного возвращения !

17.10.2021 10:59
- гость -

Страна уже голодает!

Сам-то пожертововал хоть копейку нуждающимся, а то о голоде в стране все горазды кричать, а как до дела-так пусть все , кроме меня

17.10.2021 11:00
- гость -

популяризации космических достижений

А они есть? Как в 1957 разработали Р7, так её и эксплуатируют. Мир уже далеко ушёл от ваших УАЗиков и Нив 2121.

17.10.2021 11:05
- гость -

Сам-то пожертововал хоть копейку нуждающимся, а то о голоде в стране все горазды кричать, а как до дела-так пусть все , кроме меня
------
У меня диплом ядерного физика, аспирантура и более 30 лет стажа.
Пенсия 112 евро!
Всё понятно?

17.10.2021 11:05
- гость -

Сейчас будем смотреть онлайн посадку нашего Союза-18

На что смотреть? На технологии прошлого века придуманные в другой стране?

17.10.2021 11:14
- гость -

11:05----Да не говори.И пиндосы постоянно напрямую транслируют.Ну тупы-ы-е-е...

17.10.2021 11:24
- гость -

У меня диплом ядерного физика, аспирантура и более 30 лет стажа.
Пенсия 112 евро!
Всё понятно?

Да и у меня и золотая медаль, и красный диплом инженера-программиста, стажа немножко поменьше, и до пенсии еще 3 года по новым законам, однако, двое детей взрослых, не дадут с голоду помереть, и в жизни было много хорошего, и сейчас немало, надеюсь еще и впереди не одно плохое, а если во всем только негатив видеть, так и в раю найдешь к чему придраться.

17.10.2021 11:29
- гость -

Пенсия 112 евро!

и не ври, не может быть пенсия 8000 при 30 годах стажа, что-то или одно преуменьшено, или другое преувеличено, разве стаж весь серый, сочувствую тогда, а детей-то, бедняга, тоже не нажил иди воспитал плохо?

17.10.2021 11:33
- гость -

Вопрос об обнулении сроков президенства Путина дошёл и до космоса.Его поднимают и при приземлении нашего космического корабля )

17.10.2021 11:34
- гость -

Юлия что-то говорит,а надо приприземлении рот прижать чтобы челюсти не чакнулись )

17.10.2021 11:36
- гость -

Локти прижали.

17.10.2021 11:37
- гость -

Плавная посадка.Добро пожаловать.

17.10.2021 11:40
- гость -

Неужели кто-то верит, что актеры и вправду в космос летали?? ведь это всё шоу...

17.10.2021 11:47
- гость -

и не ври, не может быть пенсия 8000 при 30 годах стажа
-------
Сейчас, чтобы получить минимальную пенсию надо иметь белый заработок в 30 тыс. руб.
Ты много знаешь предпенсионеров, которые это имеют?
Здоровые сорокалетние мужики стоят в магазинах охраннниками, да сидят в школах на входе. Зарплата у них вчёрную 1.5 тыс. за сутки. Другой работы нет!
Здесь, что называется, отрываются "за режим" платные тролли. Зарплата у них по слухам 40 тыс. Занимаются этим гуманитарии, которые вообще никак больше заработать не способны. И никто из них до пенсии в пригожинских конторах не досидит. Уволят! Потому что на улице полно новых молодых девиц с ногами.
Что касается программистов, то я сам так зарабатывал. Когда-то очень неплохо. Но это профессия специфическая. Там надо переучиваться на новый язык каждые несколько лет.
Уже после 35 мозг с этим не справляется и из программистов снача уходят в сисадмины, а потом вообще остаются без работы.

17.10.2021 11:58
- гость -

-а детей-то, бедняга, тоже не нажил иди воспитал плохо?

А ты их наживал и воспитывал для того чтобы старым хомутом им на шее повиснуть?

17.10.2021 12:01
- гость -

Депутат ГД из Кургана, сколотивший миллионы на колбасе из конской и верблюжачей падали из казахстана с китайскими вкусовыми добавками как-то публично проговорился, что пенсионный возраст заведомо выбирался так, чтобы до него доживало не более 50% предпенсионеров.
Сейчас всплеск смертности и реально до пенсии в лучшем случае доживает один из 5.
Это легко увидеть, прогулявшись по кладбищам.
Нормальные пенсии только у силовиков, вояк и у ограниченного круга бюджетников.
Все остальные обречены либо умереть ещё до пенсии, либо на жалкую пенсию ниже прожиточного минимума. И это в лучшем случае! Тех, кого лишают пенсии всё больше и больше. Сам видел таких в ПФ.

17.10.2021 12:16
- гость -

Эрнст и Машков на месте приземления продолжают киносъёмку.

17.10.2021 12:44
Мимопроходящий

17.10.2021 10:48
- гость -

Популярицация космонавтики это когда зонд к Меркурию запускают ( BepiColombo на ракете-носителе «Ариан 5»), или на обратную сторону луны прилуняют аппарат, на Марс марсоход или Вояджер за пределы солнечной системы. А запустить лохматую бабу на vrc? это чистый пиар и развал космонавтики. Два места ухайдокали ради мыльного кина, которое и на земле можно снять. Пожертвовали ради этой фигни двумя местами для нормальных космонавтов, которые могли там ползу науке принести!
Понты пустые - главные наши скрепы!

17.10.2021 13:46
дежурная медсестра

Что там с вагинальными мышцами Пересильд в невесомости случилось, слух ходил- атрофировались? Искренне переживаем всем коллективом, готовы оказать посильную помощь в восстановлении.

17.10.2021 13:49
- гость -

35 лет назад американка летала по странному проекту "Учитель в космосе"

Не летала, даже взлететь не успела, погибла на глазах семьи. Учитель географии.

17.10.2021 13:54
- гость -

17.10.2021 10:42
- гость -
Странно как-то что Юлии Пересильд разрешили с такой копной волос по отсекам передвигаться )

просто их мыть было нечем , они и копной висли

17.10.2021 14:00
Мимопроходящий

Надо их было под машинку!

17.10.2021 14:06
Егор

Берёзовый сок в октябре? ... Я хотел спросить то же самое. Хотя, мои знакомые консервируют березовый сок и пьют круглый год.

17.10.2021 14:26
- гость -

Бабам в космосе делать не чего. тем более такому бездарному экипажу мажоров. ни фильма нормального не будет ни чего. Я против таких полетов

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
15:59
Рогозин оценил полет киноэкипажа на МКС и рассказал о березовом соке с Алтая 2
15:27
Воспитанница алтайского футбола Анна Беломытцева стала чемпионкой России 0
14:56
"Нет доверия": в Госдуме заявили о проигранной информационной кампании по вакцинации 11
14:25
Губернатор поздравил алтайских дорожников с профессиональным праздником 0
13:55
Движение автобусов запрещено. В России предложили ввести новые дорожные знаки 0
13:23
+360. В Алтайском крае зафиксировали новый рекорд по приросту заболевших коронавирусом 10
12:50
Первый в мире киноэкипаж благополучно вернулся на Землю с МКС 7
12:21
Жительница Барнаула поверила лжебанкиру и отдала ему 300 тысяч рублей 4
11:50
Вышел трейлер фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном 1
11:20
Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днём отца 1
10:48
Водитель скончался. В ГИБДД рассказали подробности аварии на улице Аванесова в Барнауле 3
10:19
18 человек погибли в Екатеринбурге из-за отравления метанолом 3
09:47
Автомобиль выскочил на рельсы и протаранил столб в Барнауле 5
09:16
Хлеб да берёзовый сок. Киноэкипаж встретят с МКС алтайскими гостинцами 42
08:45
Финская журналистка удивилась способности россиян починить любую вещь 18
08:16
Селекцию людей назвали худшим вариантом развития COVID-19 в мире 2
07:45
Россиян предупредили о случаях телефонного мошенничества под видом переписи 3
07:15
Алтайский край впервые организовал на своей территории выборы президента Узбекистана 2
06:44
Метеорит на подушке. Жительницу Канады разбудил неожиданный гость из космоса 1
06:02
Днём до +11, утром местами туман. О погоде в Алтайском крае 17 октября 1
23:30
Такой день. Рубцовские дети-танцоры могут остаться без Парижа, а Барнаул стоял в пробке 0
22:29
В Москве среди вакцинированных разыграют десять квартир 7
21:29
Счётчик вакцинации и тепловую карту по COVID-19 запускают в России 2
20:30
Вопреки слухам о дефиците. Алтайский край получил бесплатные лекарства для COVID-19 23
19:48
Чемпион мира оказался среди бунтовщиков в колонии Владикавказа 0
19:16
Четыре российских туриста задохнулись в сауне в Албании 2
18:40
Гнездо стрижей. Барнаульский детсад украсили граффити в честь знаменитой пилотажной группы 0
18:10
В России впервые от COVID-19 умерли более 1000 человек за сутки 4
17:41
Ипотека стала менее популярной у россиян из-за подорожания жилья 0
17:09
Алтайский рыбак получил 12 лет за домогательства к мальчику на пастбище 8
16:43
Место для фото. Пианино из ниоткуда появилось на набережной в Камне-на-Оби 2
16:11
Скорость до 25 км/ч: В России разработали ПДД для электросамокатов и гироскутеров 3
15:41
Российский киноэкипаж 30 минут не мог контролировать положение МКС 8
15:12
Рубцовскую студию танца позвали выступить в Париж. Но у города нет денег 8
14:41
Искусственный интеллект из Сибири нашёл плагиат в сериале "Игра в кальмара" 0
14:12
Nordwind откроет рейс из Барнаула в Сочи в конце октября 2
13:40
Ещё один максимум. В Алтайском крае за сутки выявили 350 случаев COVID-19 19
13:08
С кольца не выехать. Огромная пробка из-за ремонта образовалась на Власихинской 13
12:42
Кортеж из тягачей празднует свадьбу на улицах Барнаула 7
12:10
Алтайский социолог рассказала, почему люди боятся брать ответственность за вакцинацию 14
11:41
Ортопед из алтайского медвуза изобрёл пояс от храпа 0
11:09
Китаец в прямом эфире сжёг тиктокершу, которая отказалась снова выйти за него замуж 5
10:40
На 600 детей меньше: в Алтайском крае в 1,5 раза выросла убыль населения 13
10:10
Машина сбила столб возле остановки в Барнауле 11
09:36
Заключённые подняли бунт в колонии Владикавказа и вызвали массовые погромы 6
09:17
Селекцию людей назвали худшим вариантом развития COVID-19 в мире 0
09:05
Суд обязал мэрию Бийска выплатить подрядчику из Барнаула 10 млн рублей за постройку парка 1
08:35
В России начали испытания платформы для вакцин, которые защищают сразу от ряда вирусов 9
08:02
А подождать никак нельзя? Эксперты раскритиковали перепись населения в разгар пандемии 43
07:37
Эксперты назвали риск летального исхода у заболевших COVID-19 без прививки 17

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.