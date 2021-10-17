Движение автобусов запрещено. В России предложили ввести новые дорожные знаки

В Министерстве транспорта и МВД предложили ввести новые дорожные знаки и разметку, пишет РИА Новости.

Новые знаки будут обозначать места зарядки электромобилей и места, где движение автобусов запрещено. Последний при этом хотят использовать, исходя из практики ограничения движения автобусов в городах – организаторах чемпионата мира по футболу 2018 года. Причём на маршрутки и школьные автобусы действие знака не распространится.

Также в ведомствах разработали новый вид разметки для диагональных пешеходных переходов.

Кроме того, в проекте предложили совместить знак "Въезд запрещён" с табличками "Вид транспортного средства" и "Время действия".

Ранее МВД и Минтранс разработали поправки, которые определяют правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности, включая гироскутеры и электросамокаты.

В частности, ведомства предложили ограничить максимальную скорость езды на этих средствах передвижения до 25 км/ч.