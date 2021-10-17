Первый в мире киноэкипаж благополучно вернулся на Землю с МКС

Корабль "Союз МС-18" с первым в мире киноэкипажем приземлился в Казахстане в воскресенье, 17 октября. На аппарате с МКС вернулись режиссёр Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Олег Новицкий, пишет РИА Новости.

Шипенко и Пересильд находились в космосе с 5 октября, Новицкий же ступил на Землю впервые за полгода. По информации Роскосмоса, все чувствуют себя хорошо.

Актриса Юлия Пересильд, как мы можем видеть, чувствует себя прекрасно! 👩‍🚀



Вместе с Климом Шипенко она провела в космосе 12 суток. pic.twitter.com/QGFKUQzbOs — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 17, 2021

В космос режиссёр и актриса полетели для съёмок фильма "Вызов". По сюжету женщина-врач отправляется на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.

Ранее сообщалось, что киноэкипаж встретят вкусными подарками – в том числе берёзовым соком из Алтайского края. Военные набрали в регионе несколько литров этого напитка и доставили его сначала до Екатеринбурга, а затем самолётом в Казахстан.