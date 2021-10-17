Все поликлиники в Алтайском крае сделают удобными для инвалидов

Все поликлиники Алтайского края станут удобными для инвалидов, заявил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов, отвечая на жалобу жителей Поспелихи на местную ЦРБ, где неходячие пациенты буквально вынуждены ползти на второй и третий этажи на приём.
По словам министра, наиболее востребованные среди инвалидов кабинеты врачей в течение трёх лет разместят на первых этажах учреждений. Если переезд окажется невозможным – сделают лифты.
"Мы ставим задачу в течение трёх лет провести комплексные ремонты всех взрослых поликлиник. <…> Там, где невозможно установить подъёмники и лифты, мы будем перемещать на первые этажи кабинеты для острого приёма пациентов, кабинеты терапевтов и хирургов", – приводят слова Попова "Вести Алтай".
Ранее Попов объяснил, почему в Алтайском крае выросло время ожидания скорой помощи. Как оказалось, за сутки врачи получают около 2800 заявок, а бригады работают в круглосуточном режиме.
Комментарии
для людей когда поликлиники будут? #опов?
Очередная показуха. Даже те новые подъемники, которые установили в поликлинике, может включать только специально обученный человек. Но если этот человек в отпуске или на больничном... Та-дам! Ползи сам на третий этаж!!!
А кто там работать будет?