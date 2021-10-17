Автомобиль загорелся в районе Горы в Барнауле

Легковой автомобиль вспыхнул в районе Горы в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Происшествие случилось днём в воскресенье, 17 октября, на улице Ломоносова. На месте работали медики и пожарные, которые оперативно потушили возгорание.

Судя по опубликованной фотографии, легковушка загорелась в узком переулке, однако пламя не успело перебраться на деревья и соседние здания. О пострадавших и других подробностях инцидента не сообщается.

Напомним, утром 17 октября на улице Аванесова водитель иномарки выскочил на трамвайные рельсы и врезался в столб. Как оказалось, во время движения мужчине стало плохо. Прибывшие врачи констатировали смерть водителя.