Водитель скончался. В ГИБДД рассказали подробности аварии на улице Аванесова в Барнауле

В ОГИБДД Барнаула рассказали подробности аварии на улице Аванесова, в результате которой водитель врезался в электроопору на трамвайных путях. Как оказалось, во время движения мужчине стало плохо и он скончался.
"Предварительно установлено, что водителю, мужчине 1953 года рождения, управляющему автомобилем Nissan AD, во время движения стало плохо. Прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали смерть водителя", – говорится в сообщении.
Больше в аварии никто не пострадал, уточнили в ведомстве.
Напомним, ДТП случилось утром 17 октября в районе дома № 146 по улице Аванесова. Движение трамваев временно остановилось, а на участке трассы образовалась пробка.
Комментарии
Наверное в 68 лет уже надо за рулем ездить только в случае крайней необходимости
Да ладно, в 18-25 самые внимательные и аккуратные водилы.
Вот это все называется: стечение обстоятельств. И плохо стало, и смертельный случай, и что точно приехал в столб...Вот также стечение обстоятельств привели к возникновению жизни на земле...