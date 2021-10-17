Водитель скончался. В ГИБДД рассказали подробности аварии на улице Аванесова в Барнауле

В ОГИБДД Барнаула рассказали подробности аварии на улице Аванесова, в результате которой водитель врезался в электроопору на трамвайных путях. Как оказалось, во время движения мужчине стало плохо и он скончался.

"Предварительно установлено, что водителю, мужчине 1953 года рождения, управляющему автомобилем Nissan AD, во время движения стало плохо. Прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали смерть водителя", – говорится в сообщении.

Больше в аварии никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

Напомним, ДТП случилось утром 17 октября в районе дома № 146 по улице Аванесова. Движение трамваев временно остановилось, а на участке трассы образовалась пробка.