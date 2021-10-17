В Новосибирске дети разлеглись у Вечного огня и курили вейп – ими заинтересовался СК

В Новосибирске трое детей устроили пикник на Мемориале Славы у Вечного огня. Соответствующий видеоролик опубликовал сайт телеканала РЕН ТВ.

На кадрах один из школьников развалился прямо в чаше, другой сидел рядом и курил вейп, а третий кидал в огонь мелочь. Ролик вызвал резко негативную реакцию пользователей в интернете.

На запись также обратили внимание правоохранители. Так, в пресс-службе областного Следственного комитета сообщили о начале доследственной проверки. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также участников происшествия.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.

"КП-Новосибирск" со ссылкой на юриста Евгения Спиридонова отмечает, что если детям уже есть 16 лет, то их могут привлечь к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Если же они младше, то за подростков уже ответят родители.

Ранее в Санкт-Петербурге суд вынес приговор двум девушкам и мужчине, которые обвинялись в осквернении вечного огня. На пламени они пожарили сосиски и зефир.