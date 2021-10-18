Назван самый вредный напиток для здоровья

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1" рассказал о вреде газированных напитков. Его слова приводит РИА Новости.

Сладкая газировка, по его мнению, наиболее опасна для здоровья: она вызывает ожирение, диабет, а также приводит к остеопорозу, болезням сердца и раку.

Мясников подчеркнул, что обычная вода наименее вредна. Но даже её следует пить только во время жажды.

В свою очередь, кофе помогает избежать риска развития болезней печени и сердечно-сосудистых заболеваний, а зелёный чай отличается противоонкологическим действием, отметил врач.

Ранее американские учёные выяснили, что употребление хотя бы одного стакана молока в день может продлить жизнь. Оно не только снижает уровень холестерина в организме, но и способствует профилактике ишемической болезни сердца.