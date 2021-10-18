Назван самый вредный напиток для здоровья

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1" рассказал о вреде газированных напитков. Его слова приводит РИА Новости.
Сладкая газировка, по его мнению, наиболее опасна для здоровья: она вызывает ожирение, диабет, а также приводит к остеопорозу, болезням сердца и раку.
Мясников подчеркнул, что обычная вода наименее вредна. Но даже её следует пить только во время жажды.
В свою очередь, кофе помогает избежать риска развития болезней печени и сердечно-сосудистых заболеваний, а зелёный чай отличается противоонкологическим действием, отметил врач.
Ранее американские учёные выяснили, что употребление хотя бы одного стакана молока в день может продлить жизнь. Оно не только снижает уровень холестерина в организме, но и способствует профилактике ишемической болезни сердца.
Комментарии
вода наименее вредна. Но даже её следует пить только во время жажды.
Что бы мы делали без советов этого чудо "доктора"?
А я то думал, что самый опасный напиток это водка.
а метанол ?
Это не напиток.
Да запретите вы этого недоврача Мясников. Всегда околёсицу всяууюнесет
чай и кофе жуют, вероятно, чтоб наименее пострадать от вреда воды. Газировка чем вредна, обильным газоиспусканием?
07:51Filin Газировка чем вредна, обильным газоиспусканием?
Быстрым всасыванием в организм со всеми веществами, которые были в ней.
Раньше, в советское время, на горячих производствах, например в литейных цехах, где человек много потел, были установлены автоматы, которые выдавали подсоленную газированную воду, содержащую 0,5 % поваренной соли. Кстати, согласно правилам по охране труда в литейном производстве должны быть установлены устройства для обеспечения работников газированной, подсоленной водой из расчета 4—5 л на человека в смену.
18.10.2021 08:38
- гость -
Никакую под солёную воду эти автоматы не давали, стакан с солью и ложкой рядом стоял, сыпь себе соли , если хочешь, сколько нада.
08:51- гость - "Никакую под солёную воду эти автоматы не давали"
Проработал в советское время в литейке и ты мне еще будешь рассказывать, как я жил?
18.10.2021 08:54
- гость -
08:51- гость - "Никакую под солёную воду эти автоматы не давали"
Проработал в советское время в литейке и ты мне еще будешь рассказывать, как я жил?
Я тоже работал в советское время и хоть не в литейке, но и у нас в цехе и в литейке были автоматы и они сразу солёную воду не давали только газированную, соль стояла рядом!
На успешно раздобанном одним семейством Аппаратурно-Механическом заводе стояли автоматы на которых было 2 кнопки: "Вода", "Газировкка" и "Порция соли".
Так что не спорьте, на богатых предприятиях были автоматы с солью, на бедных- стакан на цепи и ложка...
пардон, 3 кнопки.
вот такой:
18.10.2021 11:43
Митенька ржевский
О! Точно! Он! Это тот автомат! Только кнопка - Порция Соли - что то никогда не работала и она стояла рядом в стакане с ложкой.