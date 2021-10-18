Минтранс решил продлить как минимум на год вступление в силу новых требований по безопасности в малых аэропортах, из-за которых в начале октября были остановлены авиаперевозки на Алтае, в Томской области и Забайкалье, пишет РБК. Благодаря этому решению смогут снова заработать малые аэропорты в Республике Алтай и Алтайском крае. Так, авиакомпания "СиЛА" летала из Горно-Алтайска в Кош-Агач и Усть-Коксу, а также из Барнаула – в Белокуриху.
Новые требования к инфраструктуре малых аэропортов были утверждены 5 октября 2020 года и вступили в силу ровно через год. Но к этому моменту, как отмечал сам Минтранс, из 2200 площадок по всей стране установленным критериям соответствовали только 165. Требования распространяются на аэродромы, предназначенные для приёма самолётов вместимостью до 20 человек, вертодромы и посадочные площадки.
К октябрю 2021 года их нужно было оснастить специальным ограждением с сигнализацией, организовать контроль доступа и видеонаблюдение, установить системы связи, оповещения, сбора и обработки информации, обеспечить площадку интернетом, набрать штат групп быстрого реагирования, организовать круглосуточное патрулирование и осмотр взлётно-посадочной полосы.
Модернизация одной посадочной площадки в соответствии с новыми правилами обойдётся в сумму от 13 млн до 50 млн рублей. Ещё весной авиакомпании и региональные власти предупредили премьера Михаила Мишустина о риске закрытия малых аэропортов. Но с тех пор ничего не изменилось, поэтому в начале октября авиакомпания "Сибирская лёгкая авиация" ("СиЛА") и её "дочка" "Аэросервис" были вынуждены остановить полёты внутри Республики Алтай (в два населённых пункта), Забайкальского края (в восемь) и Томской области (в три), где они являются единственными перевозчиками между малыми аэропортами. Закрыта и посадочная площадка около Белокурихи в Алтайском крае.
Теперь Минтранс обещает не только перенести на год вступление в силу требований к аэропортам, но и существенно их смягчить. Финансовые затраты после уточнения требований, которые должны быть готовы к марту 2022 года, снизятся в десятки раз. Снизить затраты планируется за счёт ранжирования аэродромов в зависимости от их характеристик и объёмов обслуживания воздушных судов. Минтранс исключил требования по возведению дополнительных объектов и применению инженерно-технических систем в малых аэропортах. Ведомство также согласилось, что требование установить вокруг площадки забор и проверять пропуска на входе выполнить невозможно.
Комментарии
ну что же, скорее всего расходы отразяться на стоимости билета и сама идея таких аэропортов себя изживет( а жаль)
Только надежда появилась на возрождении малой авиации. Неужели нельзя государству выделить средства, а не накладывать запреты
Почему после серии катастроф с турбовинтовыми самолетами премьер-министр их не запрещает? Не умеют их в стране эксплуатировать, разучились.
Медведев же Ту-134 взял и запретил. И про живопырки заговорил.
Не умеют их в стране эксплуатировать, разучились.
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В малых аэропортах и никогда не было ремонтных служб. Но ныне ситуация просто угрожающая - нет запчастей, т.к. заводы давно уже прекратили выпуск, либо находятся за границей. Нет обученного квалифицированного персонала, причем, от слова совсем.
я даже не про ремонт. может кто-нибудь вспомнить из недавнего, чтобы отказ двигателя после взлета или на посадке (в Казахстане был случай) закончился не трагически? на Ан-24 вообще насколько я понял, читая форумные комитеты, при посадке надо за несколько секунд успеть и сделать требуемые действия, иначе он упадет