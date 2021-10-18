Минтранс решил продлить как минимум на год вступление в силу новых требований по безопасности в малых аэропортах, из-за которых в начале октября были остановлены авиаперевозки на Алтае, в Томской области и Забайкалье, пишет РБК. Благодаря этому решению смогут снова заработать малые аэропорты в Республике Алтай и Алтайском крае. Так, авиакомпания "СиЛА" летала из Горно-Алтайска в Кош-Агач и Усть-Коксу, а также из Барнаула – в Белокуриху.

Новые требования к инфраструктуре малых аэропортов были утверждены 5 октября 2020 года и вступили в силу ровно через год. Но к этому моменту, как отмечал сам Минтранс, из 2200 площадок по всей стране установленным критериям соответствовали только 165. Требования распространяются на аэродромы, предназначенные для приёма самолётов вместимостью до 20 человек, вертодромы и посадочные площадки.

К октябрю 2021 года их нужно было оснастить специальным ограждением с сигнализацией, организовать контроль доступа и видеонаблюдение, установить системы связи, оповещения, сбора и обработки информации, обеспечить площадку интернетом, набрать штат групп быстрого реагирования, организовать круглосуточное патрулирование и осмотр взлётно-посадочной полосы.

Модернизация одной посадочной площадки в соответствии с новыми правилами обойдётся в сумму от 13 млн до 50 млн рублей. Ещё весной авиакомпании и региональные власти предупредили премьера Михаила Мишустина о риске закрытия малых аэропортов. Но с тех пор ничего не изменилось, поэтому в начале октября авиакомпания "Сибирская лёгкая авиация" ("СиЛА") и её "дочка" "Аэросервис" были вынуждены остановить полёты внутри Республики Алтай (в два населённых пункта), Забайкальского края (в восемь) и Томской области (в три), где они являются единственными перевозчиками между малыми аэропортами. Закрыта и посадочная площадка около Белокурихи в Алтайском крае.

Теперь Минтранс обещает не только перенести на год вступление в силу требований к аэропортам, но и существенно их смягчить. Финансовые затраты после уточнения требований, которые должны быть готовы к марту 2022 года, снизятся в десятки раз. Снизить затраты планируется за счёт ранжирования аэродромов в зависимости от их характеристик и объёмов обслуживания воздушных судов. Минтранс исключил требования по возведению дополнительных объектов и применению инженерно-технических систем в малых аэропортах. Ведомство также согласилось, что требование установить вокруг площадки забор и проверять пропуска на входе выполнить невозможно.