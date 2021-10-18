Максимальный размер детских пособий вырастет до 31 тыс. рублей в 2022 году

Минимальный размер пособия по уходу за первым ребёнком вырастет на 5,8% с 1 февраля 2022 года. Он составит 7493 руб., а максимальный – до 31 282 руб., сообщается в заключении Счётной палаты.

Власти планируют выделить 169,5 млрд руб. для расходов на ежемесячные пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Кроме того, с 1 февраля единовременная выплата при рождении ребёнка также увеличится на 5,8% и составит 19 981 руб.

Сейчас минимальный размер пособия по уходу за ребёнком составляет 7083 руб., максимальный – 29 600 руб. Единовременная выплата равна 18 886 руб.

С 2020 года меру поддержки в связи с рождением и усыновлением первого или второго ребёнка можно получать до трёхлетия детей. Ежемесячную выплату могут получать граждане России, у которых первый или второй ребёнок родился или усыновлён с 1 января 2018 года.

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